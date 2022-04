Bratuškova šokirana, žalostni obrazi v LMŠ in POS (VIDEO)

»Hvala vsakemu, ki je SAB namenil svoj glas. V volilni kampanji smo se borili za to, da smo ljudjem povedali, da je SLovenijo treba postaviti nazaj na pravo pot. Kot kažejo vzporedne volitve, nam je skupaj to uspelo. Čestitke zmagovalcu Gibanju Svoboda in Robertu Golobu. Počakajmo pa na uradne izide DVK-ja,« je po objavi vzporednih volitev dejala Alenka Bratušek. Zahvalila se je tudi svoji ekipi in vsem, ki so jim pomagali.

Poslanec Sab Marko Bandelli je vidno razočaran dejal: »Če bi rekel, da nismo razočarani, bi lagal. Svet gre naprej, bomo že našli novo pot.«

V stranki SAB so štab ob nocojšnjem pričakovanju volilnih izidov pripravili v gostilni Pod lipo v središču Ljubljane. Okrog Bratuškove so se med drugim zbrali Ivo Vajgl, Marko Bandelli, Andrej Rajh, Maša Kociper in Angelika Mlinar.

SAB je na prejšnjih volitvah leta 2018 dobila 5,11 odstotka glasov in s tem pet poslancev v DZ, vendar med njimi ni bilo predsednice Bratušek. V poslanske klopi so sedli Marko Bandelli, Peter Jožef Česnik, Franc Kramar, Andrej Rajh in Vojko Starović.

Bodo POS in LMŠ prestopili parlamentarni prag?

V Povežimo Slovenijo upajo, da bodo prestopili parlamentarni prag. Zdaj to še ni jasno, a kot pravijo, se ne predajajo »dokler ne bo ubit zadnji branilec v Mariupolju«.

Alojz Kovšca (Povežimo Slovenijo): »Šli smo skozi burno, močno, kakovostno kampanjo, Smo optimistični, verjamemo, da se vse še lahko spremeni do konca,« je dejal. Zdravko Počivalšek pa: »Volivci se vedno odločijo prav, počakajmo do končnih rezultatov, delali smo po celi Sloveniji, verjamem, da bodo rezultati pokazali, da smo prestopili parlamentarni prag.«

Klemen Grošelj iz LMŠ: »Slovenija se je odločila za spremembo in odločno zavrnila obstoječo politiko. Vsak glas bo štel, zato bomo počakali do uradnih izidov. Vsaka stranka se bori za svoje glasove. Določena odstopanja so pri teh vzporednih volitvah seveda možna. Verjamemo, da bomo del koalicije, ki bo spreminjala Slovenijo na boljše.«