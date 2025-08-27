KONČNO

Bratuškova slovenskim voznikom sporočila dobro novico glede predora Šentvid in Celovške

Zaradi številnih del na cestah in železnicah pa prosi za potrpljenje ter napoveduje, da bodo po koncu »vsi veliko bolj zadovoljni«.
Fotografija: Vsi štirje priključki avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani bodo od nedelje spet odprti, Celovška cesta na območju pa normalno prevozna, je napovedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. FOTO: Jože Suhadolnik
Vsi štirje priključki avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani bodo od nedelje spet odprti, Celovška cesta na območju pa normalno prevozna, je napovedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. FOTO: Jože Suhadolnik

STA, M. U.
27.08.2025 ob 15:18
STA, M. U.
Vsi štirje priključki avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani bodo od nedelje spet odprti, Celovška cesta na območju pa normalno prevozna, je napovedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Zaradi številnih del na cestah in železnicah pa prosi za potrpljenje ter napoveduje, da bodo po koncu »vsi veliko bolj zadovoljni«.

Ministrica je dejala, da toliko investicij, kot jih država izvaja v mandatu trenutne vlade, v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo, je povedala na redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Glede rekonstrukcije Celovške ceste na območju Vižmarij je dodala, da projekt še ni končan, treba bo urediti še kolesarske steze in pločnike, kar načrtujejo do konca oktobra. Promet pa bo od 31. avgusta vseeno »tekel normalno«.

Prenova Dunajske ceste na območju podvoza pod železnico

Bratuškova je spomnila na prenovo Dunajske ceste na območju podvoza pod železnico in popolno zaporo od 25. do 27. oktobra. »Ne da se drugače, kot dva dni popolne zapore. Bo pa to v času, ko računamo, da bo promet zmanjšan. Po tem datumi bodo stvari zaključene,« je napovedala. Janković pa je dodal, da bo teden dni pred zaporo med ljubljanskim maratonom Dunajska cesta medtem odprta.

 

