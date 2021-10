Bratuškova: Slovenska vlada ima lahko tudi v težkih časih človeški obraz

Smo stranka za slovensko prihodnost.

Slovenska vlada ima lahko človeški obraz

Predsednica SABje na kongresu stranke poudarila, da Slovenija potrebuje močno socialnoliberalno stranko. Ocenjuje, da SAB gradi takšno stranko ob zavedanju, da so temelji za socialno državo uspešno gospodarstvo, zdrave javne finance in javni servis za ljudi. Prepričana je, da imajo vizijo in ljudi, ki bodo delali za državo.V nagovoru udeležencem programskega kongresa stranke SAB, ki danes potrjujejo temeljni program stranke, je Bratuškova dejala, da so za stranko temeljni postulati družbe okolje, znanost, zdravje, svoboda in varnost. Program, ki so ga poimenovali Prihodnost Slovenije in vsebuje dolgoročne cilje za Slovenijo na 15 temeljnih področjih, po oceni Bratuškove med drugim naslavlja tudi ta področja. A kot je poudarila, to ni volilni program, v katerem bi natančno opredelili vsebine in projekte, ki jih bodo izpeljali v naslednji vladi, ampak je osnova za njihovo nadaljnje delovanje. Slovenija mora po njenih besedah postati finančno, politično, prehransko, gospodarsko in energetsko neodvisna država z neodvisnimi mediji.Bratuškova je poudarila tudi, da je SAB že zaznamovala slovensko preteklost. Ob tem je spomnila na leto 2013, ko so v času finančne krize prevzeli vodenje vlade in pokazali, da lahko ima »slovenska vlada tudi v težkih in napornih časih človeški obraz«.Glede na pretekle izkušnje se po besedah Bratuškove v stranki zavedajo, da je delo v takšnih izrednih razmerah težko in da je treba sprejemati odločitve, ki ljudem niso všeč. Pri tem pa je treba spoštovati ustavo in zakone ter imeti v mislih ljudi, je poudarila. »Vse, kar delamo, delamo za ljudi, za njihovo prihodnost. Moja izkušnja kaže, da ljudje razumejo težko situacijo in da so pripravljeni sodelovati oziroma razumeti vlado, ki mora sprejemati težke odločitve, samo če jim nekdo to razloži in obrazloži, zakaj je določen ukrep potreben,« je navedla.Ob tem je Bratuškova prepričana, da lahko trenutne razmere v državi izboljšajo samo volitve, na katerih bodo ljudje povedali, kaj si želijo za prihodnost. SAB je po njeni oceni nanje programsko, finančno in kadrovsko dobro pripravljena. »Smo stranka za slovensko prihodnost,« je povedala Bratuškova in dodala, da volivcev ne bodo pustili na cedilu, kot so to naredili v SMC in Desusu.