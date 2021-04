Bratuškova se drži za glavo: Ko misliš, da si videl že vse norosti ...

»Ko sem mislila, da sem videla že vse norosti te vlade, me vedno znova preseneti, z novo še večjo!« Tako je svoj zapis začela nekdanja predsednica vlade, nato pa pojasnila, kaj jo je tako šokiralo: »Godbeniki s prerezano masko in brisačo.«Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) je namreč pred dnevi objavil higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom sars-cov-2 pri izvajanju skupinskih kulturnih dejavnosti . V njih je med drugim zapisano, naj vsi nosijo maske, »priporočamo jih tudi med igranjem inštrumenta in tudi na prostem. Za pihalce in trobilce so priporočene kirurške maske z ustrezno majhno zarezo za ustnik inštrumenta, namenjene izključno za igranje. Za dirigenta priporočamo masko tipa FFP2.«V priporočilih piše še, da se je pri »pihalih in trobilih treba izogibati pihanja kondenza iz inštrumenta. Za njegovo lovljenje naj se uporabljajo papirnate brisače v več plasteh ali bombažne brisače na tleh, ki jih je treba po vsaki uporabi ustrezno oprati pri vsaj 60°C. Bolj priporočena pa je uporaba pokrivala za zvon inštrumenta. Pokrivalo naj bo dvo- ali bolje večplastno s sredinsko filtrsko plastjo, kot je pri trislojni kirurški maski.« To pojasnjujejo s tem, da izsledki raziskav kažejo, »da se emisija aerosola zmanjša za 60 do 90 %, če inštrumentalisti uporabljajo kirurško masko z režo za ustnik in pokrivalo za zvon inštrumenta«.Na Nijz poudarjajo ugotovitve, da nastaja pri izvajanju dejavnosti, kot so ples, petje in igranje na pihalne in trobilne inštrumente, aerosol zaradi večje fizične aktivnosti, večje glasnosti, intenzivnejših izdihov, večjega pretoka zraka, forsiranega sproščanja izdihanega zraka ... v večjih količinah kot pri običajnem govorjenju, a v manjših kot pri kašljanju. Pri petju ter igranju na pihala in trobila količina aerosola variira z intenzivnostjo izdiha in vrsto glasbila. Pri petju se tvori aerosol v podobni meri kot pri igranju na pihala in trobila. »Dodatni ukrepi se bodo lahko sčasoma spreminjali, odvisno od epidemioloških razmer in na podlagi izsledkov novih raziskav,« so še zapisali.