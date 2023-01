Bratuškova prestala zaslišanje: to bodo njene prve poteze

Kandidatka za ministrico za infrastrukturo Alenka Bratušek je uspešno prestala zaslišanje pred odborom DZ za infrastrukturo. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo devet poslancev, pet jih je bilo proti.

Bratuškova je med cilji, ki jim bo sledila kot ministrica, izpostavila »varno, zeleno in digitalno«. Na zaslišanju pred matičnim parlamentarnim odborom je izpostavila predvsem vlaganje v železniško infrastrukturo, ki je ključno pri doseganju trajnostnih ciljev.

Med prioritetami je izpostavila dvotirne železniške povezave med prestolnico in Kranjem, Kamnikom in Ivančno Gorico. Na ministrstvu upajo, da bi bil do konca leta sprejet državni prostorski načrt za dvotirno povezavo Ljubljana–Kranj. Trasa bo potekala ob obstoječi progi, ocenjena vrednost tega projekta je približno 600 milijonov evrov, je dejala.

Več denarja za kolesarsko infrastrukturo

Državna prostorska načrta za dvotirni progi Ljubljana–Kamnik in Ljubljana–Ivančna Gorica pa naj bi bila sprejeta do leta 2026. Ocenjena vrednost prve naložbe je 250 milijonov evrov, druge pa 550 milijonov evrov.

Več sredstev bo letos namenjenih tudi za kolesarsko infrastrukturo, in sicer 100 milijonov evrov, kar je 51 odstotkov več kot lani.

Izpostavila je tudi področje letalstva, »kjer lahko ugotavljamo, da je povezljivost v zadnjih dveh, treh letih bistveno slabša, kot je bila pred tem«. Razlog vidi v koronski krizi, ki je prizadela letalsko industrijo, in v stečaju Adrie Airways.