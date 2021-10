Bratuškova pisala šefu evropskih liberalcev, želi izključitev Počivalškovih

Stranka SAB je danes vodstvu stranke evropskih liberalcev (Alde) poslala dopis, v katerem predlaga začetek postopkov za izključitev stranke SMC, so sporočili. Ta korak je SAB napovedala že pretekli teden, zlasti v luči tvitov premierja Janeza Janše ob obisku delegacije Evropskega parlamenta.

Da bodo stranki Alde poslali dokumentacijo za začetek postopka za izključitev SMC, je v petek napovedal generalni sekretar SAB Jernej Pavlič.

Kot je dejal, je bila SAB kot članica Alde ena tistih, ki je stranki SMC pomagala v družino Alde, za ukrepanje pa so se odločili po vseh dogodkih v zadnjem letu in pol, vključno z dogajanjem, povezanim s STA in z evropskimi delegiranimi tožilci.

»Njihove vrednote, njihovo delo, njihova trdna podpora ekstremno desni vladi, ki trenutno v Sloveniji je, neodzivanje, nedistanciranje od izjav, ki jih daje predsednik vlade, ko neposredno blati poslance Alde, pokojnega predsednika Alde in predsednike vlad iz vrst Alde v Evropi /.../, tega v SAB ne moremo več nemo opazovati,« je dejal Pavlič.

Kaplja čez rob

Za kapljo čez rob je označil prav tvite premierja Janeza Janše v četrtek, povezane z misijo Evropskega parlamenta, ki je v Sloveniji preverjala stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji.

Med drugim je Janša v pozneje izbrisanem tvitu več evropskim poslancem očital, da so »lutke Sorosa v Evropskem parlamentu«. Med njimi sta tako vodja misije Sophie in 't Veld kot pokojni evropski poslanec in nekdanji predsednik stranke evropskih liberalcev (Alde) Hans van Baalen.

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je na Ttwitterju glede Janševih tvitov sicer zapisal, da »določenih izjav enostavno ne razumem, zanje ne vidim potrebe, jih ne podpiram in se mi zdijo škodljive za ugled naše države«. Vendar v SAB ocenjujejo, da bi moral Počivalšek najmanj pozvati Janšo, da se za zapisano opraviči.