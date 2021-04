Bratuškova obtičala v koloni: za Dars ima to sporočilo

Ob sončnem koncu tedna in s sprostitvijo nekaterih protikoronskih omejitvenih ukrepov se je pričakovalo, da se bodo Slovenci večji meri odpravili bodisi na izlet po državi ali pa na hrvaško obalo. Kot smo poročali,, zaradi česar se je potovalni čas iz Ljubljane proti Kopru podaljšal za več kot eno uro.V koloni je čakala tudi predsednica SaB A, svoje čase predsednica vlade, pa tudi ministrica za infrastrukturo, ki je ob tem jezno sporočila na družabnem omrežju naslednjo ugotovitev: »Škoda da DARS še vedno ne razume, da sobota pred prazničnim tednom in sobota po večmesečni omejitvi gibanja in današnjem odprtju med regijami ni prava za popravilo cest. Napaka!«