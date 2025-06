Na Okrožnem sodišču v Kopru se je v petek začelo sojenje bratrancema, 54-letnemu Djezajrju Kjazimoskemu in 49-letnemu Demisu Kazimoskemu. Prvemu tožilstvo očita poskus uboja, drugemu povzročitev splošne nevarnosti. Oba se zagovarjata s prostosti. Državljana Severne Makedonije sta bila v priporu od 8. junija lani, a ju je sodišče letos izpustilo – Kjazimoskega februarja, Kazimoskega pa marca, potem ko sta za prostost plačala varščino. Djezajr Kjazimoski in Demis Kazimoski sta bila v priporu od 8. junija lani, a ju je sodišče februarja oziroma marca letos izpustilo po plačilu varščine. Spor me...