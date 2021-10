Bratje izginili na dan mrtvih

Bili so časi, ko so Slovenci bolj množično kot danes odhajali s trebuhom za kruhom. Tudi Stanko Blas, ki bo letos dopolnil 80 let. Minule dni je bil spet doma na Dolenjskem, prišel je iz Kanade, kjer si je ustvaril dom in družino. V teh letih se je seveda nabralo spominov: »Doma smo bili revni, Blaski so nas klicali. Ni bilo hrane, oblačil. Ko se je eden od otrok vrnil od jutranje prve maše, se je preoblekel, pa je šel v istih cotah drugi k maši. Ne krivim očeta in mame, naredila sta vse, kar je bilo v njuni moči. Več ni šlo. Pri hiši nas je bilo sedem živih otrok, ena sestrica je umrla ...