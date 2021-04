Brata rešili iz porušene cimprače in hleva (FOTO)

Obup in nemoč

Ob predaji ključev prenovljenega doma

ur so prostovoljci vložili v prenovo.

V naselju Osek, dober streljaj od sedeža občine Sveta Trojica, je bil minule dni pravi mali praznik. Brata, 66-letniin 70-letni, ki sta doslej živela človeka nedostojno življenje, sta dobila primerno domovanje. V organizaciji lokalnega združenja Rdečega križa je namreč 18 prostovoljcev iz KMN Sveta Trojica v celoti prenovilo njuno domovanje. Feliks je doslej živel v 200 let stari cimprači, Ivan pa v bližnjem gospodarskem poslopju., predsednik organizacijskega odbora projekta in predsednik Občinske organizacije Rdečega križa (OO RK) Sveta Trojica, nam je povedal, da se je v črni kuhinji cimprane hiše strop že sesul, zato se za obnovo objekta niso odločili, saj se sten in nosilnih tramov niso upali dotikati.»Ko sem decembra lani prvič stopil na to domačijo, sem bi frapiran in si postavil vprašanje, ali res morajo ljudje v 21. stoletju še živeti v takšnih razmerah. Feliks je star 66 let in je živel v 200 let stari cimprani hiši, ki se je podirala. Črna kuhinja se je že sesula, nosilni tramovi so najedali stabilnost hiše, zunanji zidovi so bili že krepko nagnjeni navzven. Janez, ki je star 70 let, pa je živel v gospodarskem poslopju v prostoru, kjer so bile ovce in koze. Tam je bilo veliko vlage, bil je brez vode, brez stranišča, čeprav je zaradi zdravstvenih razlogov gibalno omejen. V njunih očeh sem začutil nemoč, obup, negotovost, strah pred prihodnostjo, vendar pa veliko željo po obnovi.«Prostovoljci so skromnima bratoma uredili prostora z ležiščem, shramba, kopalnica in kuhinja pa so skupne. Dela so končali ta mesec, Letnikova pa že bivata v urejenih prostorih. Kot je povedal predsednik nogometnega kluba, so se v klubu odločili, da bodo v času, ko zaradi epidemije niso mogli brcati žoge v dvoranah, malo bolj dobrodelni. Priključili so se tudi donatorji iz domače občine in drugod ter pomagali akcijo speljati do konca. Celotna prenova je ocenjena na 18.000 evrov, pet tisoč je organizatorjem uspelo zbrati prek donatorjev, preostalo pa so financirali iz naslova KO RK Sveta Trojica, Rdečega križa Slovenije, OZ RK Lenart in Občine Sveta Trojica.»Skupaj smo dokazali, da kjer je volja, je tudi pot, ter omogočili dvema občanoma boljši jutri. Med akcijo so se spletla nova prijateljstva in združile različne generacije prostovoljcev. Hkrati smo dokazali, da se da s skupnimi močmi premikati meje.«