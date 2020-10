Brat umrlega slovenskega kirurga: mrtev je obležal na hodniku, kot pozabljen od vseh

Sredi poletja je Slovence pretresla, specialist ortopedske kirurgije. Nekaj mesecev kasneje se je z javnim pismom oglasil njegov brat. Odvetnika Domna Gorenška je k pisanju spodbudila izjava poslanca Levice Mihe Kordiša med razpravo na odboru, ki je na noge dvignila tudi številne zdravnike.Preberite tudi:Zdravnike je močno zmotila beseda mazači, ki jo je Kordiš, nanašala pa se je na zdravnike zasebnike.»Dne 13.10.2020 sem od poslanca Državnega zbora Republike Slovenije izvedel, da je bil moj brat mazač in ne filantrop, altruist in izjemen kirurg ter človek, kar sem sam, njegovi bližnji, njegovi pacienti, prijatelji, znanci in ne malo tistih, ki so ga morda le bežno poznali, po mnenju poslanca, očitno ves čas zmotno menili,« je Gorenšek zapisal Kordišu, ki mu med drugim očita, da je njegovega pokojnega brata, ker je bil zasebnik, s tem prikazal celo kot kriminalca.Gorenšek Kordiša sicer nikjer v pismu poimensko ne omeni; zapisal je, da ga niti ne more vikati, čeprav je vzgojen tako naslavljati ljudi, ki ji ne pozna, ter da je celo zapisati ime in priimek tega poslanca pretežko. V pismu med drugim piše, da je imel njegov brat »vse potrebne kvalifikacije za opravljanje zdravniške funkcije, ki jo je opravljal z vso skrbnostjo, predanostjo ter požrtvovalno, vse do svojega zadnjega dne, ko je, pregorel od običajno šestnajst do osemnajst urnega delovnega dne, ki je poleg izvajanja kompliciranih operativnih posegov, obiskovanja pacientov tudi v nočnih urah, obsegal še neprestan boj z državnimi »mlini na veter«, mrtev obležal na hodniku, kot pozabljen od vseh. Ves čas si je prizadeval, da bi do operativnih posegov, takrat ko le te potrebujejo, lahko prišli tudi pacienti, ki si jih sicer niso sposobni še dodatno plačati.«Celoten zapis Domna Gorenška lahko preberete tukaj: