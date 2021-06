Brat in sestra v 80 urah prijadrala do Dubrovnika

V preteklosti smo Slovenci že večkrat dokazali, da se zelo radi ženemo pri vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov. Le deset dni po zrušitvi dosedanjega rekorda o najdaljši potici na svetu (to so razstavili v središču Raven na Koroškem) sta na svoj zgodovinski podvig iz Piranskega zaliva proti Dubrovniku odjadrala Uroš Kraševac in Maruša Močnik, brat in sestra iz Slovenske Bistrice. Drugega junija sta presegla 331,5 navtične milje, ki je bila potrebna za osvojitev novega Guinnessovega rekorda v prejadrani razdalji z majhno jadrnico dinghy za dve osebi brez kabine. V dobrih 80 urah sta tako premaga...