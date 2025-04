Branko Grims že ve! Razložil ozadje električnega mrka, Jože P. Damijan pripravil komplet za preživetje

Delovanje slovenskega elektroenergetskega omrežja je bilo v času ponedeljkovega električnega mrka na Iberskem polotoku nemoteno, so sporočili iz družbe Eles.

Redkega atmosferskega pojava, ki se omenja kot možni vzrok zanj, v Sloveniji še niso zabeležili v takšnem obsegu, da bi povzročil težave pri delovanju prenosnega sistema, so pojasnili.

Vzrok za električni mrk uradno še ni znan

Španski, portugalski in francoski operaterji morajo zdaj podrobno preučiti vse dejavnike, kar pa lahko traja več tednov ali mesecev. Kot so spomnili na Elesu, je bilo poročilo o vzrokih enega od dogodkov, ki se je zgodil junija lani na območju Balkana, objavljeno šele februarja letos.

Skoraj popolnega izpada elektrike v Španiji pa najverjetneje niso povzročili hekerji. Glede na predhodne ugotovitve je kibernetski napad izključen, so danes sporočili iz španskega upravljavca omrežja Red Electrica. Tudi po besedah portugalskega premierja Luisa Montenegra ni nobenih znakov, da bi bil vzrok mrka kibernetski napad.

Branko Grims: »Mokre sanje levičarjev. Proti!«

Je pa svojo razlago dogajanja ob električnem mrku podal evropski poslanec Branko Grims.

Tako meni, da je to »Odličen praktični prikaz levičarske vlade Španije, kam v resnici vodi lažni "Zeleni prehod", dejansko največja na lažeh organizirana kraja denarja davkoplačevalcev: tema, na ulicah nevarno, trgovine in lokali zaprti, gsm ne dela, interneta ni, komunikacija med ljudmi je praktično onemogočena. Mokre sanje levičarjev. Proti!«.

V večjem delu Španije in na Portugalskem so po ponedeljkovem električnem mrku ponoči znova vzpostavili oskrbo z električno energijo.

Nekdanji minister pripravil seznam nujnih potrebščin med mrkom

Jože P. Damijan, nekdanji minister in ekonomist, pa je na svojem blogu medtem razložil, kaj je potrebno imeti pri sebi, če doživite električni mrk. Kot je dodal, ga je izkusil na lastni koži.

Jože P. Damijan. FOTO: Jure Eržen, Delo

Potrebujete torej:

• Vedno je treba imeti pri sebi vsaj dve svetilki in rezervne baterije.

• Velja imeti prenosni radio na baterije, ker je to edini vir sprejemanja javnih informacij (ni elektrike, ni mobilne telefonije, ni 3G omrežja).

• V hiši (ali apartmaju) je treba imeti dovolj sveč (in vžigalnik!) in/ali napolnjene solarne svetilke.

• Treba je imeti dovolj gotovine za nekaj dni, ker bankomati ne delajo, trgovine in bari (če so odprti) sprejemajo samo gotovino – in bognedaj, da bi kdaj imeli samo digitalno valuto!

•V hiši je nujno imeti plin za kuhanje (vsaj kot backup), sicer ni kuhanja.

•Zaloga hrane za 2 do 3 dni je zelo koristna reč, kajti trgovine so v nekaj urah praktično izropane ključnih prehrambenih proizvodov.

• Treba je imeti avtomobilski polnilec za telefone, ker je to edini način za polnjenje.

• Kitajci so izjemno fleksibilni: lokalne kitajske trgovine, ki jih je Španija polna, so imele v nekaj urah ves potreben urbani tehnični survival kit* v velikih količinah – svetilke, sveče, vžigalnike, prenosne radie, baterije, solarne svetilke, avtomobilske polnilce …

*komplet za preživetje