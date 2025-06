Branko Gregorčič: Pred nami še štirje dnevi vročinskega vala, nato pa ...

Slovenija že osmi dan zapored doživlja vročinski val, ki ga spremljajo visoke temperature, suša in povečana toplotna obremenitev. Kot je za naš medij pojasnil dežurni meteorolog Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje (ARSO), se bo vročina še stopnjevala, morebitno olajšanje pa lahko pričakujemo šele konec tedna.

Po besedah meteorologa Gregorčiča vročinski val v večjem delu države traja že od 23. junija. Danes tako beležimo osmi dan ekstremne vročine, pred nami pa so še vsaj štirje podobno vroči dnevi. Vremenoslovci napovedujejo, da bo val trajal skupno kar 12 dni.

»Najvišje temperature tega tedna pričakujemo v četrtek, 3. julija, ko se bodo povzpele od 33 pa vse do 37 °C,« opozarja Gregorčič.

Zaradi visokih temperatur zraka so se močno segrela tudi jezera in morje. Temperatura Blejskega jezera je med 26 in 27 °C, Bohinjskega med 25 in 26 °C, temperatura morja pa kar okoli 28 °C.

Danes vroče, ponoči možne nevihte

Danes bo povečini sončno in vroče, temperature bodo segale od 31 do 36 °C. Proti večeru se bo oblačnost povečala, možne so posamezne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na torek. Vseeno to ne bo prineslo omembe vredne osvežitve, napoveduje Gregorčič.

Torek bo prinesel nekaj spremembe. Sprva bo pretežno oblačno z možnostjo ploh ali neviht, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje temperature bodo med 29 in 33 °C, ob morju do 35 °C.

Nevihte bodo ponovno možne predvsem na severozahodu države, vendar večjega ohlajanja ni pričakovati.

Občutnejša osvežitev s petka na soboto

Po zadnjih modelih bi lahko prve znake resnejše osvežitve dočakali šele v noči s petka na soboto. »Takrat se obeta prva možnost bolj občutne osvežitve, a še ni mogoče zanesljivo napovedati, koliko padavin bo dejansko padlo,« dodaja Gregorčič.

Huda vročina se kak teden ne bo vrnila

Najverjetneje se huda vročina nato vsaj teden dni ne bo vrnila. V osvežitvi bomo najverjetneje najbolj občutno uživali sredi prihodnjega tedna, ko bi se temperature lahko za dan ali dva spustile celo na okoli 20 °C.

»Vse kaže, da bo vreme v tednu med 7. in 14. 7. dokaj spremenljivo. Najbolj sveže in občasno deževno bo predvidoma sredi prihodnjega tedna, ko se bodo temperature morda spustile tudi le na okoli 20 °C,« napoveduje Gregorčič.