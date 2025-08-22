Branko Gregorčič razkriva, kaj nas čaka v prihajajočih dneh

Po jutranjem dežju se bo čez dan delno razjasnilo, predvsem na zahodu ni izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem okoli 26 °C.

Ponoči se bo oblačnost spet povečala, predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe, poroča Arso.

Branko Gregorčič: Nestanovitno in sveže bo

Meteorologa Branka Gregorčiča smo vprašali, kakšno vreme se nam obeta ob koncu tedna, ali bo sploh še kaj poletnega ozračja. Zanimalo nas je tudi, kakšen bo september.

»Ob koncu tedna bo vreme še dokaj nestanovitno in sveže, v soboto bodo še nastajale plohe. Od ponedeljka do četrtka bo večinoma sončno in iz dneva v dan topleje. Več oblačnosti bo le v hribovitih zahodnih krajih. Na vzhodu Slovenije se bodo temperature v četrtek približale 30 °C. V petek se bo pooblačilo, padavine z nevihtami bodo najprej zajele zahodne kraje, v noči na soboto pa se bodo razširile proti vzhodu. V soboto in nedeljo bo deloma jasno in nekoliko hladneje, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna ploha. Kaj bo v septembru, pa žal še ni moč zanesljivo napovedati.«

Biovreme in cvetni prah v zraku

V petek bo vremenska obremenitev oslabela in ponehala. V soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden. UV indeks sredi dneva ob jasnem vremenu po nižinah doseže vrednost med 6 in 7, v gorah okoli 8.

V naslednjih dneh bodo padavine povsod znižale količino cvetnega prahu v zraku. V nižinah poteka glavna sezona ambrozije, v SV Sloveniji so strokovnjaki Arsa beležili visoke obremenitve, ki se bodo v suhem vremenu nadaljevale, drugod bo obremenitev srednje visoka do občasno visoka. Višek sezone navadnega pelina je za nami, obremenitve bodo nizke.

V nižinah poteka glavna sezona ambrozije. FOTO: Galitskaya Getty Images/istockphoto

V zraku bo še vedno prisoten cvetni prah trav, obremenitve bodo zelo nizke. Lokalno je še možno nekoliko več cvetnega prahu v zraku, na rastiščih v gozdu in na višjih nadmorskih višinah. Še vedno sprošča cvetni prah tudi trpotec, obremenitve so večinoma nizke. V zraku bo prisoten še cvetni prah konopljevk (konoplja in divje rastoči hmelj), kislice, metlikovk in večje količine cvetnega prahu kopriv, alergenost teh vrst je nizka in redko vpliva na zdravje.

V primorju bo obremenitev z ambrozijo z nastopom suhega vremena nizka do srednje visoka, kratkotrajno povečanje se lahko zgodi zaradi prenosa zrn z vetrom na večje razdalje. Prisotna bodo še zrna pelina, trav, trpotca, konopljevk in metlikovk ter večja količina cvetnega prahu koprivovk (kopriva in krišina).

Obremenitev s sporami gliv je visoka. Pomembna alergena rodova sta Cladosporium in Alternaria, vendar lahko tudi druge vrste sprožijo alergijske reakcije pri preobčutljivih posameznikih. Obremenitev se poveča pri košnji in drugih opravilih na poljih, poroča Arso.