NESTANOVITNO VREME

Branko Gregorčič razkriva, kaj nas čaka v prihajajočih dneh

Sveže bo. V soboto bodo še nastajale plohe.
Fotografija: Branko Gregorčič FOTO: Dejan Javornik
Odpri galerijo
Branko Gregorčič FOTO: Dejan Javornik

A. G.
22.08.2025 ob 16:35
22.08.2025 ob 16:41
A. G.
22.08.2025 ob 16:35
22.08.2025 ob 16:41

Poslušajte

Čas branja: 3:12 min.

Po jutranjem dežju se bo čez dan delno razjasnilo, predvsem na zahodu ni izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem okoli 26 °C.

Ponoči se bo oblačnost spet povečala, predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe, poroča Arso.

Branko Gregorčič: Nestanovitno in sveže bo

Meteorologa Branka Gregorčiča smo vprašali, kakšno vreme se nam obeta ob koncu tedna, ali bo sploh še kaj poletnega ozračja. Zanimalo nas je tudi, kakšen bo september.

»Ob koncu tedna bo vreme še dokaj nestanovitno in sveže, v soboto bodo še nastajale plohe. Od ponedeljka do četrtka bo večinoma sončno in iz dneva v dan topleje. Več oblačnosti bo le v hribovitih zahodnih krajih. Na vzhodu Slovenije se bodo temperature v četrtek približale 30 °C. V petek se bo pooblačilo, padavine z nevihtami bodo najprej zajele zahodne kraje, v noči na soboto pa se bodo razširile proti vzhodu. V soboto in nedeljo bo deloma jasno in nekoliko hladneje, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna ploha. Kaj bo v septembru, pa žal še ni moč zanesljivo napovedati.«

Biovreme in cvetni prah v zraku

V petek bo vremenska obremenitev oslabela in ponehala. V soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden. UV indeks sredi dneva ob jasnem vremenu po nižinah doseže vrednost med 6 in 7, v gorah okoli 8. 

V naslednjih dneh bodo padavine povsod znižale količino cvetnega prahu v zraku. V nižinah poteka glavna sezona ambrozije, v SV Sloveniji so strokovnjaki Arsa beležili visoke obremenitve, ki se bodo v suhem vremenu nadaljevale, drugod bo obremenitev srednje visoka do občasno visoka. Višek sezone navadnega pelina je za nami, obremenitve bodo nizke.

V nižinah poteka glavna sezona ambrozije. FOTO: Galitskaya Getty Images/istockphoto
V nižinah poteka glavna sezona ambrozije. FOTO: Galitskaya Getty Images/istockphoto

V zraku bo še vedno prisoten cvetni prah trav, obremenitve bodo zelo nizke. Lokalno je še možno nekoliko več cvetnega prahu v zraku, na rastiščih v gozdu in na višjih nadmorskih višinah. Še vedno sprošča cvetni prah tudi trpotec, obremenitve so večinoma nizke. V zraku bo prisoten še cvetni prah konopljevk (konoplja in divje rastoči hmelj), kislice, metlikovk in večje količine cvetnega prahu kopriv, alergenost teh vrst je nizka in redko vpliva na zdravje.

V primorju bo obremenitev z ambrozijo z nastopom suhega vremena nizka do srednje visoka, kratkotrajno povečanje se lahko zgodi zaradi prenosa zrn z vetrom na večje razdalje. Prisotna bodo še zrna pelina, trav, trpotca, konopljevk in metlikovk ter večja količina cvetnega prahu koprivovk (kopriva in krišina).

Obremenitev s sporami gliv je visoka. Pomembna alergena rodova sta Cladosporium in Alternaria, vendar lahko tudi druge vrste sprožijo alergijske reakcije pri preobčutljivih posameznikih. Obremenitev se poveča pri košnji in drugih opravilih na poljih, poroča Arso.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

vreme cvetni prah Arso vremenska napoved Branko Gregorčič poletje Slovenija

Priporočamo

Branko Gregorčič razkriva, kaj nas čaka v prihajajočih dneh
Drama v gorah: planinec noč preživel na prostem, našli so ga v takšnem stanju (FOTO)
Znana Slovenka razkrila, kaj se je dogajalo na jahti kriptomilijonarja Damiana Merlaka (VIDEO)
Ariel, Silan, Lenor, ki to niso! Furs zasegel 60.000 litrov lažnih tekočih detergentov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Branko Gregorčič razkriva, kaj nas čaka v prihajajočih dneh
Drama v gorah: planinec noč preživel na prostem, našli so ga v takšnem stanju (FOTO)
Znana Slovenka razkrila, kaj se je dogajalo na jahti kriptomilijonarja Damiana Merlaka (VIDEO)
Ariel, Silan, Lenor, ki to niso! Furs zasegel 60.000 litrov lažnih tekočih detergentov

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.