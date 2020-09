Brane Gregorčič razkriva, kakšno vreme nas čaka do konca septembra

Temperature se bodo po četrtku nekoliko spustile, a ne toliko, da bi se začela kurilna sezona. FOTO: Arso

Pred nami je nekaj lepih sončnih dni, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, popoldne bo v gorah nastala kakšna ploha ali nevihta, v četrtek pa prihaja sprememba.V četrtek se bodo v severni Sloveniji že dopoldne začele pojavljati krajevne plohe, popoldne in zvečer pa bodo prehodno zajele večji del Slovenije. Nastane lahko bo tudi kakšna nevihta, a kot zagotavlja dežurni vremenoslovec na Agencije RS za okolje (Arso), se nam spremembe vremena ni treba bati. »Tresla se je gora …« je komentiral napovedano prihajajoče četrtkovo deževje. »Ne bo panike glede te spremembe. Zelo oslabljena fronta nas bo prešla, nekaj ploh in kakšna nevihta bo v četrtek, kakšna manjša se lahko zavleče v noč na četrtek. Količinsko padavin ne bo dosti, pravega dežja, da bi namočil tla v globino, ni pričakovati. Naj bi bilo do pet milimetrov padavin,« je napovedal nič kaj spodbudne novice za gobarje, ki se pritožujejo, da je zaradi suše gob manj, kot bi jih morda pričakovali. Zadnje obilnejše deževje smo imeli v začetku septembra, novega pa ni na vidiku.Preberite tudi:»Po četrtku bo ponovno suho vreme. Dnevne temperature bodo upadle za kakšnih pet stopinj Celzija. Če je zdaj okoli 28 popoldne, bo potem tam okoli 23 stopinj Celzija. Jutranje bodo konec tedna lahko ponekod tudi pod 10 stopinjami, a slane še ne bo. Tudi kurilne sezone še ne bo letos. Kaže, da bodo dnevne temperature do konca meseca ostale nad 20 stopinjami, interval nekje med 20 in 25 do konca septembra. Jutra bodo bolj sveža, nekje okoli 10 stopinj v povprečju. Srednja dnevna temperatura bo okoli 17, kurilna sezona pa se začne, ko dnevna temperatura upade pod 12 stopinj Celzija. Letošnji september bo brez ekstremov, verjetno toplejši od povprečja, a nič intenzivnega se ne obeta,« je še povedal vremenoslovec Arsa.