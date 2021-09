Brane Gregorčič razkriva, ali se bo začela kurilna sezona

Jutra bodo mrzla, popoldnevi pa prijetno topli. FOTO: Arso

Naj nam je všeč ali ne, poletja je nepreklicno konec. V koledarsko jesen bomo sicer vstopili čez tri tedne, meteorološko pa je prinesel prvi septembrski dan. Ob jutranjih temperaturah marsikdo že razmišlja, kdaj se bo začela kurilna sezona. Živo srebro se namreč ponekod ob jutrih komaj kaj dvigne nad ničlo.Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, ob morju 14 stopinj Celzija, napoveduje Arso. Vas je zmrazilo in že sanjate o toplih radiatorjih? Dežurni meteorolognas je pomiril glede tega: »Nič bati, v prvi polovici septembra začetka kurilne sezone zagotovo ne bo. Po navadi se začne konec septembra ali v začetku oktobra.« Kurilna sezona se začne, ko temperatura tri dni zapored ob 22. uri (po poletnem času) pade pod 12 stopinj Celzija.Gregorčič je dodal, da če koga zebe, bo verjetno zakuril, a se mu to zdi malce potratno. »Bolje je čez dan odpreti okno in ponoči zapreti. Vse je v menedžmentu,« je dejal v smehu. Dnevne temperature bodo namreč okoli 25 stopinj Celzija, ko lahko svoje domove ogrejemo tudi s toploto, ki jo oddaja sonce. Sicer so pred nami vremensko umirjeni dnevi, ko bo povprečna dnevna temperatura (vrednost jutranje in vrednost najvišje dnevne temperature deljeno z dve) okoli 17, 18 stopinj, kar je povsem pričakovano za ta letni čas.