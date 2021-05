Bralni virus okužil 140.000 mladih

Kako narediti povprečnemu bralcu knjigo bolj dostopno, kako otrokom približati, priljubiti branje, kako poskrbeti, da bodo ljubezen do pisane besede nesli s sabo v odraslost? Že okroglih šest desetletij za to skrbi gibanje bralna značka. Začelo se je na Prevaljah 22. maja 1961, ko so mladim prvič podelili takrat še Prežihovo značko. Še na mnoga leta! FOTO: Mediaspeed.netPobudnika sta bila profesor slovenskega jezika na prevaljski osnovni šoli Stanko Kotnik in koroški pisatelj Leopold Suhodolčan. Koliko otrok je od začetkov do danes sodelovalo pri projektu, ni znano. »V zadnjih letih v v...