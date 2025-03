Bralka zgrožena nad jutranjim prizorom na avtocesti: Ali ni to prepovedano?! (FOTO)

V uredništvo se nam je oglasila bralka Ines, ki jo je že navsezgodaj v slabo voljo spravil tovornjak s priklopnikom, saj je kršil prometne predpise.

Čeprav prepoved prehitevanja za tovorna vozila, težja od 7,5 tone, na avtocestah in hitrih cestah po državi velja že skoraj tri leta in pol, vozniki tovornjakov predpisov pogosto ne upoštevajo. Takšnemu vozniku je bila na primorski avtocesti priča tudi Ines, ki pravi, da je okoli 6.15, ko že velja prepoved, voznik tovornjaka zapeljal na prehitevalni pas, nato pa več kilometrov prehiteval kolege na voznem pasu. »Že tako je vsako jutro gneča proti Ljubljani, zaradi takšnih osebkov pa je še hujše. Ali ni to prepovedano?!« se jezi bralka.

Tovornjak s priklopnikom tega ne bi smel početi. FOTO: Bralka Ines

Prepoved med 6. in 18. uro

Od 1. novembra 2021 v Sloveniji med 6. in 18. uro velja omejitev prehitevanja težkih tovornih vozil, ki presegajo največjo dovoljeno maso 7,5 tone, na celotnem omrežju slovenskih avtocest in hitrih cest. Kot so ob sprejetju ukrepa zapisali pri Darsu, naj bi ukrep »prispeval k večji varnosti in pretočnosti prometa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Težka tovorna vozila s prehitevanjem namreč ne bodo zavirala prometnega toka na prehitevalnem pasu, saj je ta namenjen samo prehitevanju.«

Za kršitelje te prepovedi je predvidena globa v višini 300 evrov.

