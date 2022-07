Bralka Ana ogorčena nad mrežo, ki je plavala v vodi: Kaj se dogaja?

Na nas se je obrnila bralka Ana (njeno pravo ime hranimo v uredništvu), ki nas je opozorila na domnevno slabo stanje v naravnem rezervatu Škocjanski zatok. V preteklosti naj bi tam labodji mladiči izginjali, glede na podobne primere po Sloveniji, se domneva, da naj bi jih ugrabljali in prodajali dalje. V prvi vrsti naj ne bi bilo dobro poskrbljeno za varnost, o čemer pričajo tudi na več mestih porušena vrata, ki ščitijo zatok in so postavljena ob naravnem rezervatu. Poleg pomanjkljive varnosti, to tudi kazi podobo turistične lokacije, glede tega je Zatok zelo znan in obiskan. Z vprašanji smo se obrnili na Škocjanski zatok in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Slednji so nam poslali odgovore v imenu obeh institucij.

»Zaradi uničenih vrat imajo tatovi lažji dostop do labodov in ostalih živali«

Brako Ano razburjajo poškodovana ograja v okolici Zatoka, ki naj bi po njenem mnenju morala ščititi območje naravnega rezervata pred tem, da bi živali pobegnile ali da bi imeli ljudje prost dostop. Kot smo preverili, so domneve o kraji labodjih mladičev v Sloveniji že dalj časa prisotne v javnosti.

Izginotje mladičev leta 2020 Izginotje na območju Bonifike Koper naj bi se zgodilo že pomladi 2021, ko je bila podana prijava na Policijo in inšpekcijo za okolje in prostor. Ali je policija zadevo zaključila in kakšen je končni izid preiskave, smo vprašali koprsko policijo, kjer so nam odgovorili, da prijave tatvine labodov v letu 2022 nismo obravnavali. So pa v preteklih letihprejeli nekaj takšnih prijav, vendar policisti z zbiranjem obvestil niso v nobenem primeru ugotovili elementov kaznivega dejanja ali prekrška. Med drugim so na Policijsko postajo Piran in na Policijsko postajo Koperprejeli tudi prijavo izginotja labodjih mladičev 8. septembra 2020, kar je pet dni zatem, ko so v Krajinskem parku Strunjan ugotovili, da labodov ni več. Enega mladiča so našli poginulega na morju, izginili pa so še štirje mladiči. Policisti so zbrali vsa obvestila in ugotovili, da je v tem času poginil še samec. Nato so 16. septembra na območju krajinskega parka našli poginule še tri mladiče, pri čemer sami sumijo na bolezen. Prejeli si tudi uradni odgovor zavoda o umiku suma storitve kaznivega dejanja.

Bralka ne razume, zakaj tako pomemben naravni dragulj država ne zaščiti z obnovo vrat in ograje, ki že leta propada, s tem pa naj bi imel vsakdo in kadarkoli vstop in izstop tudi izven neuradnih ur. Domačini naj bi vodstvo Škocjanskega zatoka že večkrat opozorili na uničena vrata, a doslej niso uspeli še ničesar popraviti.

Bodo za ograjo sploh poskrbeli?

Z DOPPS so nam odgovorili, da ograja ni na območju naravnega rezervata, temveč, da pripadajo območju lokalne ceste med poslovnim objektom Čebelnjak in krožiščem na Srminu, s čimer pa to območje od 1. marca letos ureja Direkcija RS za infrastrukturo. Njihov odgovor po katastrski številki parcele zagotovo drži, a nenazadnje gre za ograjo, ki je postavljena ob zatoku, s tem varuje dostopnost do zavarovanega območja, kar priznavajo tudi na DOPPS.

Da bi preprečili pot morebitnim nezaželenim obiskovalcem »bi bilo treba postaviti panelno ograjo po celi dolžini lagune ob bertoški vpadnici, kar predstavlja ogromno investicijo, ki si je v tem primeru žal ne moremo privoščiti,« pravijo.

Pred marcem letos je z območjem, kjer stoji ograja, upravljala koprska občina. Tam so nam povedali, da so uničeno ograjo ob zatoku delno že odstranili, »ker je predstavljala nevarnost za uporabnike tamkajšnje kolesarske steze in pločnika, poleg tega pa je ograja kvarila videz okolice,« pravijo. Pri tem prost dostop do zaščitenega območja rezervata ne omenjajo in kot pravijo, ta del zgodbe ni več v njihovi domeni. »Odločitev o končni odstranitvi, popravilu ali zamenjavi prepuščamo novemu upravljavcu škocjanskega zatoka«, torej Direkciji RS za infrastrukturo.

Bralka: Čigava je mreža, ki plava ob labodki?

Bralko zanima, zakaj je mreža ob labodki, ki je tisto noč izgubila mladiče. Z DOPPS odgovarjajo, da mreža lahko marsikaj pove, a je težko z zagotovostjo trditi, ali je kdo mladiče ukradel. » Zaposleni smo opravili naravovarstveni obhod, vendar je nismo našli. Polslani del rezervata obsega okoli 90 hektarjev, njegov obseg je približno 10 km, od katerih je le 4 km lagunskega obrežja dostopnega peš. Na območju rezervata redno opravljamo naravovarstvene obhode, vendar je območje tako veliko, da ne izključujemo možnosti kršitev. Tukaj so nam v veliko pomoč tudi obiskovalci, ki nas ob opozarjajo na morebitne kršitve, s tem pa tudi mi lahko območje pregledujemo in v primeru ponovitve kršitve zadevo prijavimo policiji.« Dodajajo še, da je polslani del rezervata bogat z ribami in je vrša morda postavljena za ribolov.

Omenjajo sicer morebiten ribolov, a, kot smo preverili, je ta aktivnost na zavarovanem območju rezervata pričakovano prepovedana

DOPPS še odgovarja, da kraje ali izginjanje labodjih mladičev v Škocjanskem zatoku niso zaznali, bralkine skrbi, pa so označili za »domneve brez strokovne osnove in podlage.«

Pravijo, da je ob več zaporednih obiskih Škocjanskega zatoka povsem možno, da oseba enkrat vidi denimo šest labodjih mladičev, drugič pa le tri.

»Povsem razumljivo je, da se zato porodi vprašanje, kje so preostali mladiči. V tistem trenutku so najverjetneje le nekje skriti med trstičjem. Ko govorimo preživetju mladičev laboda grbca pa je potrebno vedno upoštevati tudi naravno smrtnost mladičev. Odstotki uspešno gnezdečih parov so v Srednji Evropi med 68 in 84 %, s precejšnjimi medletnimi razlikami in slabšim uspehom pri kasneje v sezoni gnezdečih parih. Uspešnost gnezdenja se povečuje tudi s trajanjem partnerske zveze para in starostjo ptic. Raziskave na Poljskem so recimo pokazale, da je preživetje mladičev do starosti približno 100 dni 68 %, z medletno variacijo 63-76 %,« pojasnjujejo.

Bralko odgovori DOPPS niso prepričali, saj dvomi le v naravno selekcijo labodjih mladičev, »če čez noč izgine celo leglo, ostanejo pa poškodovani labodji starši. »Takšne in podobne tragedije mladičev po nepotrebnem ponavljajo iz leta v leto po celi Sloveniji in razen prostovoljcev nihče ne ukrepa kaj dosti. Da pri vsem denarju, ki se ga vlaga v turizem že leta niso zmožni popraviti treh vrat, pa je tudi že smešno.«

Leta 2021 je na območju rezervata gnezdilo približno 15 parov, od tega 6 na sladkovodnem delu in 9 na polslanem delu. V povprečju ima gnezdeči par labodov grbcev od 6 do 8 mladičev. Labod grbec je na območju rezervata prvič začel gnezditi leta 2008 (1 par), z leti se je število povečevalo in se trenutno ustalilo na približno 15 parih.

