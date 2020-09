Bralka benti: otrok v vrtec ne sme, plačati ga morajo

V petek okužen le en vrtčevski otrok

Oprostitev plačila vrtca

»Z družino nam je bila iz strani ministrstva za zdravje odrejena karantena zaradi bližnjega rizičnega stika z okuženo osebo. Vsi trije smo dobili odločbo o karanteni, torej da ne smemo zapuščati stanovanja. Otrok obiskuje vrtec, kamor sedaj ne sme, ker je tako določilo ministrstvo za zdravje. Položnica pa zaradi tega vseeno ne bo znatno manjša. Oba starša sva tako doma, zdrava, z 80 odstotkov plače. Ne zdi se mi prav, da bi za čas izostanka bila izstavljena položnica z odštetim zneskom, kot da sem imela otroka doma zaradi bolezni, glede na to, da nam je iz strani ministrstva za zdravje bilo odrejeno, da zdravega otroka ne smem peljati v vrtec. Menim, da bi bilo potrebno najti sistemsko rešitev za problem tega časa, ki bi starše manj finančno obremenila, glede na to, da je za čas karantene že tako 20 odstotkov manj plače, potem pa še polno plačilo vrtca. V času razglašene epidemije smo bili starši oproščeni plačila vrtca, menim, da trenutno stanje vsekakor ni nič drugače,« je zapisala naša bralka.Kako je s plačilom vrtca, če mora otrok v karanteno smo preverili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer so pojasnili, da so plačila vrtca oproščeni le tisti starši otrok, ki jim je zaradi okužbe z novim koronavirusom v vrtcu, odrejena karantena za celoten oddelek otrok, vključno z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice.«Na ministrstvu še pojasnjujejo, da je bilo v petek med zaposlenimi v vrtcih 31 takšnih, pri katerih je bil ugotovljen sum na okužbo, torej jim je bila odrejena karantena. Devet zaposlenih je bilo okuženih. Med vrtčevskimi otroci je bilo v petek v karanteni 31 otrok, okužen pa je bil en otrok.Razkrili so še podatke za šole in srednje šole. V osnovni šoli je med zaposlenimi 133 ki so morali v karanteno, v srednjih šolah pa 16. Okuženih z virusom Covid-19 je bilo v petek 46 zaposlenih v osnovnih in sedem v srednjih šolah.V osnovni šoli je bilo v petek 208 učenk in učencev ter 82 dijakinj in dijakov srednjih šol, ki so morali v karanteno. Okužen z virusom Covid-19 je bilo 55 osnovnošolcev in 23 srednješolcev.Spomladi, ob izbruhu koronavirusa, so bili starši za čas, ko so bili vrtci zaprti, oproščeni plačila vrtca. Vlada je ta ukrep ob odprtju vrtcev 18. maja podaljšala in ponudila staršem možnost, da otroke zadržijo doma in so oproščeni plačila od 18. do 30. junija.Starši so delno oproščeni plačila vrtca tudi v poletnih počitnicah, če izkoristijo poletno rezervacijo, med letom pa lahko starši za otroka uveljavijo zdravstveno rezervacijo.