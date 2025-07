Bralec se huduje nad Romi, ki za seboj puščajo »neznosno razdejanje«, na Policiji odgovarjajo ...

Na naše uredništvo se je obrnil ogorčeni bralec, ki ni mogel verjeti svojim očem, ko je na družabnem omrežju zagledal posnetek Daliborja Brajdiča, tamkajšnjim prebivalcem dobro znanega domačina iz romskega naselja Žabjak, ki si je kar pred gradom na Otočcu, kjer v vseh letnih časih mrgoli domačih in tujih gostov, tam potekajo tudi poroke in druge slovesnosti, postavil kurišče ter na njem pripravil pojedino.

62-letnemu kršitelju in 43-letnemu kršitelju so izdali plačilni nalog zaradi nedovoljenega kampiranja.

»Policisti so ga opozarjali, a to ni bil edini tak primer. Na turistični lokaciji se vsak dan zbira množica Romov in za seboj pustijo neznosno razdejanje. Tudi tokrat je najverjetneje zmagal Brajdić,« je v elektronskem pismu zapisal občan doma z dolenjskega konca.

Ali so policisti res posredovali na omenjeni lokaciji, smo povprašali na Policijski upravi (PU) Novo mesto. Tamkajšnja tiskovna predstavnica informacij o vpletenih zaradi varstva osebnih podatkov seveda ni mogla komentirati, je pa potrdila, da so policisti Policijske postaje Novo mesto v torek popoldan na območju Otočca ob reki Krki izvajali skupni nadzor z ribiškim čuvajem.

Poleti več policistov

»Med izvajanjem nalog so ugotovili več kršitev, ugotovili identiteto kršiteljev in zoper njih ukrepali v skladu s pristojnostmi. 62-letnemu kršitelju in 43-letnemu kršitelju so izdali plačilni nalog zaradi nedovoljenega kampiranja, zaradi vožnje z avtomobilom v naravnem okolju in nepravilnim prevozom otrok, pa so izdali plačilni nalog tudi 31-letnemu kršitelju. Postopek je potekal brez posebnosti,« je pojasnila Alenka Drenik Rangus in dodala, da policija na območju nekdanjega kopališča pri gradu Otočec in širše v okolici, kjer se nahaja tudi nekdanji kamp, ukrepa v okviru svojih zakonskih pristojnosti, kadar zazna kršitve. Gre za območje, ki je opredeljeno kot površina za rekreacijo in šport, zato je pomembno, da se tam ohranja javni red, čistoča in varnost.

Prisotnost policistov je na omenjenem območju večja v poletnih mesecih, saj je takrat večji tudi obisk, poostrene kontrole izvajajo še posebej ob koncih tedna, kot največkrat zaznane kršitve pa je Drenik Rangus navedla nepravilno odlaganje oziroma ravnanje z odpadki, vožnjo v naravnem okolju, kurjenje na prostem, nepravilno parkiranje, občasno pa tudi beračenje in neprijavljeno kampiranje.

