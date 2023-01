Bralec razočaran, zmotile so ga neurejene proge (FOTO)

»Po navadi ne pišem takih stvari, ampak delam izjemo, ker si želim, da bi se stvari na smučišču Rogla izboljšale,« se je s kritičnim zapisom na naš časopis obrnil bralec, ki se je z družino na Roglo odpravil v ponedeljek, ko se je zanje začel težko pričakovani dopust.

»S seboj sem iz šole vzel nečaka, ki bi ga želel naučiti smučati, predvsem pa sem si želel uživati. A zaradi neurejenih smučarskih prog v ponedeljek to ni bilo mogoče. Ponoči je zapadlo res veliko snega, in ko smo se nekaj po deveti dopoldan odpravili na smučišče, smo ugotovili, da to ni urejeno. Ker se smučati ni dalo, sem se sprehodil do hišice, kjer prodajajo smučarske vozovnice, in povprašal, ali kaj vedo, kdaj bi lahko bila proga urejena. Pa je gospa rekla, da bodo popoldan verjetno že. Ko smo se po kosilu spet odpravili na smučišče, smo ugotovili, da je še slabše. In ko sem se spet pozanimal, kdaj bo možno smučati, so postali rahlo nesramni, izgovarjali so se na mehak sneg,« nam je potožil bralec.

Težko pričakovani sneg

A očitno je imel zgolj smolo, da se je na Roglo odpravil ravno v ponedeljek, ko je Pohorje končno pobelil težko pričakovani sneg. In vsi, ki so bili v ponedeljek tam, so to dejstvo sprejeli z razumevanjem in olajšanjem, saj obilna snežna pošiljka pomeni, da smuka nadaljnjih nekaj tednov zagotovo ne bo več ogrožena.

Vse je belo in ugodno za smuko. FOTO: Facebook

Na Rogli je bila zasebno tudi Danica Ksela, sicer novinarka POP TV, ki nam je povedala, da v ponedeljek dopoldan vse proge res niso mogle biti urejene, a da so razmere zdaj odlične za smuko. »Najmočneje je snežilo ravno v noči na ponedeljek in še nato skoraj ves dopoldan. A so teptalci že ponoči šli na proge in so delo več kot odlično opravili, sploh glede na razmere. Zapadlo je namreč med 40 in 50 centimetri snega, pa tudi torek je prinesel še nekaj deset centimetrov. Temperature so trenutno ugodne. Ker sem bila v ponedeljek popoldne v dolini, zvečer pa sem se vrnila na Roglo, lahko povem, da je tudi cesta zelo lepo očiščena in ni bilo nobenih težav,« nam je iz prve roke povedala Kselova.

Z njo se strinjajo številni drugi smučarji, ki se v ponedeljek namenoma niso odločili za smučanje na Rogli, saj so vedeli, da proge po obilni pošiljki snega ne morejo biti nared. So se pa tja odpravili takoj naslednji dan, torej v torek.

Vedno se vrača

»Lahko rečem samo, da je bilo enkratno. In po mojem je zdaj sezona na Rogli to zimo rešena, saj se bo ta sneg, ki je zdaj zapadel, sploh če bodo še nekoliko padle temperature, zagotovo obdržal vse tja do marca ali še dlje. Vsaj upam,« nam je dejal Tadej Ramšek, ki je bil to zimo že nekajkrat tam.

»Če ne bi bilo tako fajn, verjemite, da se ne bi vračal. Očitno so nekateri malo preveč neučakani. Jasno je, da če zapade sneg na novo, morajo svoje najprej opraviti teptalci. In nalogo so opravili,« je sklenil naš sogovornik.

Zasneževanje, ki ni poceni, ni več potrebno. FOTO: Facebook