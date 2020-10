Bralci: Zakaj se od doma ne šolajo vsi? Zakaj bolni hodijo v trgovine? (2/3)

Zaradi novih omejitev v zadnjih dneh so nas bralci zasuli z vprašanji ob novih ukrepih. Na njihova vprašanja so odgovorili iz urada vlade za komuniciranje, vprašanja in odgovore nanje pa bomo objavili v treh ločenih člankih.Vlada spremlja epidemiološko sliko v državi in temu primerno prilagaja ukrepe. Med drugim je sprejela odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, razen nekaterih izjem. Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi.Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo, je pa mogoče uveljavljanje izjeme za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.Pri prehajanju državne meje veljajo omejitve odvisne od tega, iz katere države prihajate v Slovenijo. Če prihajate iz držav, ki so na rdečem seznamu oziroma iz rdečih statističnih enot ali iz oranžnih držav, ki niso države članic EU ali schengenskega območja, je mogoče uveljavljanje izjeme, po kateri je osebi dovoljen vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa, če prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje.Sprejeti ukrepi predstavljajo najbolj optimalni način izvedbe in organizacije izobraževalnega procesa, ki zagotavlja nadaljevanje dela in ne vpliva na šolski koledar. Pri učencih od 1. do 5. razreda osnovne šole gre za skupino otrok, ki šele začenja svoje izobraževanje. Ta skupina potrebuje izobraževanje iz prve roke, neposredno, hkrati pa gre za skupino, ki ima ves čas v razredu istega učitelja in ne prihaja do mešanja med otroki. Vlada spremlja epidemiološko sliko v državi in temu primerno prilagaja ukrepe.Vlada ni podpirala dopustovanja v tujini, ravno nasprotno: pozivala je državljane k samozaščitnim ukrepom in neizpostavljanju možnim okužbam s potovanji v tujino. Z uvedbo turističnih bonov je zagotovila v večjem obsegu dopustovanje doma.Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo, v navedenem primeru pa je mogoče uveljavljanje izjeme za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov. Ustrezno dokazilo je na primer izjava pomoči potrebne osebe, kopija osebnega dokumenta ...Vlada je z namenom čimprejšnjega obvladovanja razmer sprejela spremembe odloka glede omejitev ponudbe ter prodaje blaga in storitev. Opravljanje gostinske dejavnosti priprave ter strežbe jedi in pijač je prepovedano. Ne glede na dejavnost pa je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalen stik s potrošniki med 6.00 in 21.00. Dovoljena je tudi prodaja na daljavo (npr. spletna prodaja, naročilo po telefonu), kot jo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.Seveda tako ravnanje ni dovoljeno, nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija. Za kršitve so predvidene kazni od 400 do 4000 €.Začasno je omejeno prehajanje med statističnimi regijami, partnerstvo ni opredeljeno v nobeni od izjem, ki so za posameznike dovoljene.Če je namen potovanja opredeljen kot izjema, ki ji je ob upoštevanju priporočil NIJZ, je to dovoljeno. Izjemoma je za posameznike dovoljeno za:– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,– dostop do storitev za nujne primere,– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,–- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,– izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno za posameznike z uveljavljanjem izjeme za opravljanje delovnih nalog v šoli, na fakulteti ipd. Ustrezno dokazilo je potrdilo o vpisu, dovolilnica ...Vprašanje smo naslovili na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odgovor še čakamo.Otroška igrišča trenutno niso zaprta, odgovornost za zdravje in varnost otrok je na strani staršev.Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida 19 (ZZUOOP) je trenutno še v državnem zboru in bo v uradnem listu objavljen predvidoma v prihodnjih dneh. Vprašanje smo poslali tudi na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na odgovor še čakamo.Lahko, če sta iz obalno-kraške regije, če pa ste iz katere koli rdeče regije, pa ne. Izjema uporabe turistične rezervacije velja zgolj za rezervacijo v domači regiji, prehajanje med regijami s turističnim namenom je prepovedano.Ne, izjema uporabe turistične rezervacije velja zgolj za rezervacijo v domači regiji, prehajanje med regijami s turističnim namenom je prepovedano.Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo, v navedenem primeru je mogoče uveljavljanje izjeme kot dostop do storitve za nujne primere. Ustrezno dokazilo je potrdilo avtošole.Vse našteto so kršitve odloka, nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija. Za kršitve so predvidene kazni od 400 do 4000 €.Glede na navedene okoliščine je treba upoštevati odlok o nošenju maske in vsa priporočila NIJZ v primeru, da na poti pride do večje gostote ljudi.Da, z ustreznim dokazilo (sodni poziv).Pogrebi in obiski pokopališč so dovoljeni v skupini do največ šest oseb ob upoštevanju priporočil NIJZ. Skupina več kot šest oseb je mogoča le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Prehajanje iz domače statistične regije v drugo statistično regijo zaradi vzdrževanja groba svojca, se šteje kot izjema, kot dostop do storitve za nujne primere, pri čemer je treba imeti ustrezno dokazilo (npr. položnico o plačilu najema groba ipd.).