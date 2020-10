Bralci: Kako je s prečkanjem meje? Kdo nadzira koče in zidanice? (1/3)

Vprašanja lahko neposredno zastavite v vladnem klicnem centru na brezplačni telefonski številki 080 14 04, od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure.

Zaradi novih omejitev, ki so se zvrstili v zadnjih dneh, so nas bralci zasuli z vprašanji o njihovih vsakodnevnih življenjskih situacijah, s katerimi se soočajo ob novih ukrepih. Na njihova vprašanja so odgovorili iz vlade za komuniciranje, vprašanja in odgovore nanje pa bomo objavili v treh ločenih člankih.Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo ali v drugo državo, razen v primeru uveljavljanja katere od 11 izjem iz 4. člena odloka . Odlok ne prepoveduje turističnih potovanj v tujini, vendar v odloku ni predvidena izjema potovanja v tujino zaradi koriščenja rezerviranih turističnih aranžmajev, zato bi odhod v tujino zaradi tega pomenil kršitev odloka. Odlok pa predvideva izjemo opravljanje gospodarskih dejavnosti.Prevoz nekoga, ki je družinski član ali živi v istem gospodinjstvu in nima prevoza z letališča, avtobusne ali železniške postaje, sodi med nujno aktivnost. Dokazila npr. letalska karta ali vozovnica dokazuje nujnost in izjemo. 27. oktobra stopi v veljavo nov odlok o omejitvi gibanja na občine.Liško-senjska administrativna enota Hrvaške je na rdečem seznamu, po odloku o prehajanju meje lahko uveljavljate izjemo, ko vam ne bo odrejena karantena in ne potrebujete negativnega testa za vstop iz rdečih administrativnih enot in sicer, če gre za državljana Republike Slovenije ali tujca s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v državo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane osebe, če potujejo skupaj z njo).Po odloku o omejitvi gibanja ljudi pa je izjemoma dovoljeno prehajanje med statističnimi regijami v Sloveniji za posameznike za izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.Izjava ne drži.Odlok predvideva tudi druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (ruta, šal ipd). Navodila so objavljena na spletnih straneh Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno za posameznike z uveljavljanjem izjeme za izvajanje delovnih nalog v šoli, na fakulteti ipd. Ustrezno dokazilo je potrdilo o vpisu, dokazilo z datumom izpita.Sprehajanje psa lahko štejemo kot nujno opravilo, torej izjemo za gibanje tudi med epidemiološko uro med 21. in 6. uro. Seveda pa je treba pri tem izhajati iz namena prepovedi gibanja, kar pomeni, da posameznik sprehodi psa v bližini stanovanja in v najkrajšem možnem času.Odlok ne regulira cen zaščitnih mask, odlok predvideva tudi druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (ruta, šal ipd).Z odlokom ni predvideno, če pa obstaja sum na stik z okuženo osebo, je to odgovorna odločitev in solidarnostno ravnanje posameznika. Velja upoštevati priporočilo, da se ne gibljete iz oranžne v rdečo statistično regijo.Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno za posameznike z uveljavljanjem izjeme dostopa do zdravstvenih storitev z ustreznim dokazilom (naročilo na pregled).Pri prehajanju državne meje pa se upošteva iz katere administrativne enote Hrvaške prihajate. Zagreb je na oranžnem seznamu, zato osebe, ki prihajajo iz oranžnih administrativnih enot ali v njih prebivajo, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.Tovrstna druženja so prepovedana, začasno je prepovedano zbiranje več kot šest oseb. Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in Policija. Za kršitve so predvidene kazni od 400 € do 4000 €.Pri učencih od 1. do 5. razreda osnovne šole gre za skupino otrok, ki šele začenja svoje izobraževanje. Ta skupina potrebuje izobraževanje iz prve roke, neposredno, hkrati pa gre za skupino, ki ima ves čas v razredu istega učitelja in ne prihaja do mešanja med otroki.Odlok začasno dovoljuje športno gibalno dejavnost in proces športne vadbe športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Pouk v šoli obiskujejo le učenci od 1. do 5. razreda.Tašča lahko pride v Slovenijo, z navedbo naslova bivanja. Srbija je na oranžnem seznamu držav. Oseba, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene.Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo ali v drugo državo, razen v primeru uveljavljanja katere od 11 izjem iz 4. člena odloka.Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo, je pa mogoče uveljavljanje izjeme za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere administrativne enote Hrvaške prihajate. Varaždinska županija je na oranžnem seznamu, za kar je mogoče uveljavljanje izjeme po kateri je osebi dovoljen vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje.Sprehajanje psa lahko štejemo kot nujno opravilo, torej izjemo za gibanje tudi med epidemiološko uro med 21. in 6. uro. Seveda pa je treba pri tem izhajati iz namena prepovedi gibanja, kar pomeni, da posameznik sprehodi psa v bližini stanovanja in v najkrajšem možnem času.Otroška igrišča so zaenkrat odprta, morebitno zaprtje posameznih igrišč je v pristojnosti posameznih občin.Izjema koriščenja turistične rezervacije velja zgolj za rezervacijo v domači regiji, prehajanje med regijami s turistični namenom je prepovedano.Odlok pa ne prepoveduje koriščenja rezervacije do izteka, zato je bivanje v turistični namestitvi izven matične regije mogoče koristiti do izteka rezervacije. Tujci z rezervacijo lahko pridejo, če izpolnjujejo pogoje za vstop v državo, ko pa so v kraju rezervacije, ne smejo zapuščati regije razen za vrnitev domov – tranzit. Vsem, ki se trenutno nahajajo v turističnih namestitvah, svetujemo, da ravnajo v skladu s priporočili NIJZ.Z osebno dostavo ne, lahko pa preko izvajalca storitev paketne dostave.Prehajanje med statističnimi regijami je dovoljeno, če storitve za vozilo iz opravičljivih in objektivnih razlogov ni mogoče opraviti v regiji prebivanja, kar je treba to pri prehajanju dokazati z ustreznimi dokazili.Pogrebi in obiski pokopališč so dovoljeni v skupini do največ šest oseb ob upoštevanju priporočil NIJZ. Skupina več kot šest oseb je mogoča le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Za prehajanje iz domače statistične regije v drugo statistično regijo iz razloga vzdrževanja groba svojca, šteje izjema kot dostop do storitve za nujne primere, pri čemer je treba imeti ustrezno dokazilo (npr. položnico o plačilu najema groba ipd.).