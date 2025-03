Bralci Slovenskih novic pomagali samohranilki s tremi sinovi, ki jim je toča prerešetala dom (FOTO)

Neurja so v zadnjih letih marsikomu uničila življenje in mu odvzela streho nad glavo. K sreči v Sloveniji radi pomagamo človeku v stiski. Tokrat pa so nas potrebovali mati samohranilka in njeni trije sinovi.

Njihove težave so se začele 13. julija lani, ko je toča klestila po bistriški strani Pohorja. Kot smo po dogodku pisali, je mama s tremi šoloobveznimi sinovi ostali brez doma. Lokalna skupnost jim je k sreči priskrbela občinsko stanovanje v Slovenski Bistrici, kjer so še zdaj. Tudi humanitarne organizacije so jim pomagale, še zlasti pa so se razveselili pomoči bralcev, ki so prek Krambergerjevega sklada zbrali 6000 evrov.

Mama s tremi šoloobveznimi sinovi je v pol ure ostala brez doma. FOTO: Oste Bakal

»Hvala vsem skupaj in vsakemu posamezniku, kajti za nas to veliko pomeni. Veseli smo, da nas niso pozabili niti bralci Slovenskih novic, ki so vedno pripravljeni pomagati,« nam je ob predaji bona povedala skromna mama Sabina, ki s sinovi že poskuša urediti hišo, za katero zaradi pomanjkanja denarja ni plačevala zavarovanja.

Doma do obletnice

S širšo podporo so tako uredili vse, kar je bilo nujno, predvsem streho, ki je sploh ni bilo več, celotno elektronapeljavo, stavbno pohištvo, zdaj pa jih čakata še ureditev celotne zunanje in notranje fasade ter notranje opremljanje. Kljub težavam in pomanjkanju sredstev družina verjame, da bodo vsaj do prve obletnice ujme, ki jim je življenje obrnila na glavo, spet zaživeli v svojem domu, ki ga imajo najraje.

Obnovitvena dela že potekajo. FOTO: Oste Bakal

Julija lani je Štajersko prizadela supercelična nevihta, ki je samo v Občini Slovenska Bistrica po trditvah župana Ivana Žagarja poškodovala najmanj 400 objektov, od poslovnih, gospodarskih do stanovanjskih. Mnogi so ostali brez vsega, še posebno pa je prizadeta skromna družina; 42-letna Sabina in njeni trije sinovi, 18-letni Tilen, dijak 3. letnika Srednje lesarske šole v Mariboru, ki bo kmalu mizar, ter dvojčka, 16-letna Domen, ki je devetošolec, in Klemen, ki obiskuje 1. letnik Srednje elektro-računalniške šole Maribor, smer računalniški tehnik. Že po močnem neurju s točo, ki je tisto soboto, 13. julija, prizadelo območje Slovenske Bistrice in hišo samohranilke s tremi otroki toliko uničilo, da ni bila več primerna za bivanje, jim je občina skupaj s CSD priskočila na pomoč in zagotovila nadomestno stanovanje. Na pomoč je priskočil tudi lokalni Rdeči križ.

Streha se je povsem vdala. FOTO: Osebni arhiv

»Že takoj ko smo z otroki ostali brez strehe nad glavo, nam je župan uredil nadomestno stanovanje, dokler ne obnovimo hiše. Neizmerno sem hvaležna županu oziroma občini, če ne bi dobila tega stanovanja, ne vem, kaj bi … Žal hiše nimam zavarovane, zato prosim za pomoč ljudi dobre volje,« nam je povedala Sabina, ki je trenutno zaposlena kot socialna oskrbovalka na domu. »Zdaj, ko se je to zgodilo, mi je dejansko žal, da nisem še več odtrgala od naših ust in vsaj minimalno zavarovala hiše, saj bi jo gotovo lažje sanirala.« Otroci so z mamico zgodnje otroštvo preživeli na Ponikvi pri očetu, potem pa so ga zaradi domnevno neznosnih razmer zapustili in se preselili v Vinarje pri Slovenski Bistrici: »Z očetom nimajo nobenega stika, preživnine jim ne plačuje, temveč dobijo od države vsak 90 evrov na mesec.«

Sabina je nadvse hvaležna za dobroto in širšo družbeno pomoč. FOTO: Oste Bakal

Požrtvovalna mamica nam je hkrati razložila, kaj in kako se je zgodilo v kakšnih tridesetih minutah tistega 13. julija 2024. »Mi smo se v tistem času lahko samo skrivali v hiši, kolikor smo se lahko. Že med neurjem, ki smo ga doživljali v strahu in trepetu, smo morali iz hiše črpati vodo, v prostore smo nastavljati posode, kamor se je stekala deževnica, ki je v notranjost drla od povsod, da bi zavarovali kar največ imetja. Na koncu je bilo jasno, da je toča v celoti uničila streho in vse, kar je bilo v notranjosti. Tako smo v pol ure ostali brez doma in vsega, kar smo imeli. Streha je popolnoma uničena, povsod je teklo v notranje prostore, skozi vtičnice in luči, v prostorih smo imeli 15 centimetrov vode. Vse moramo menjati oziroma prenoviti,« nam je povedala Sabina in dodala, da gre za hišo, ki jo je pred petnajstimi leti podedovala po babici. V neurju je bila popolnoma prepojena z vodo, tudi elektrike ni bilo.

Mamica in njeni trije sinovi so kljub vsem težavam optimistični in pozitivni. Strah, ki ga je občutila vsa družina med neurjem s točo, ko so se bali za življenje, je minil, zdaj so pred Sabino in otroki še vedno skrbi, kako si bodo uredili življenje in nakupili najnujnejše. »Zdaj je rešitev že malo bližje in zato še enkrat hvala vsem, ki so nam kakor koli pomagali. Še posebno hvala bralcem Slovenskih novic in tistim, ki ste nas osrečili s prispevkom,« je še povedala Sabina.