Bralci pomagali Alešu obnoviti požgano kočo

Usoda včasih igra čudne igre in kar si gradil mesece, celo leta, se ti lahko v trenutku sesuje v prah. To je na lastni koži občutil najemnik Doma na Osankarici Aleš Patekar, ki so mu ognjeni zublji aprila – izkazalo se je, da zaradi dotrajanega dimnika – v eni uri uničili vse imetje ter mu vzeli streho nad glavo. Predel, kjer so bili gostišče, Alešev dom in pisarna, je popolnoma uničen.»Ostalo mi je le to, kar sem imel na sebi. Ves svoj denar sem investiral v ta objekt, ki je bil tudi moj dom. Groza me obliva, sploh še ne morem razmišljati o tem, kaj bom zdaj,« nam je ...