Bralci Novic pomagali rešiti Najev dom

»Po obsežni humanitarni akciji nam je uspelo – narejen je velik korak k cilju, da Naja z mamico nikoli več ne bo treba skrbeti, kaj se bo zgodilo z njima,« je medije obvestila Nina Kavšek, predsednica Društva Sožitje Sevnica, ki je sprožilo zbiralno akcijo sredstev za pomoč 14-letnemu Naju iz Trščine pri Sevnici, ki se je rodil s cerebralno paralizo in motnjo v duševnem razvoju, doživlja tudi epileptične napade.

Njegova mama Maja Čuk se je namreč znašla v nezavidljivi situaciji, zaradi česar smo k akciji zbiranja denarja pristopili tudi na Slovenskih novicah, kjer smo prek Krambergerjevega sklada v samo 14 dneh zbrali 2700 evrov, za kar se bralcem iskreno zahvaljujemo. Maja Čuk bi morala zbrati okoli 65 tisoč evrov, da bi lahko s sinom Najem ostala v njemu popolnoma prilagojeni hiši, ki se je znašla na dražbi.

Včasih so bili pri hiši konji, zdaj ima Naj nekaj ovčk, tri mucke in kužka. FOTO: Osebni arhiv

Slovenke in Slovenci so mi vrnili zaupanje, da je dobrih ljudi še vedno veliko, pravi predsednica društva Sožitje Sevnica Nina Kavšek. FOTO: Gordana Stojiljković

2700 verov ste prispevali za Naja.

»Občutek je neprecenljiv. Težko je strniti te občutke popolne hvaležnosti, ker jih enostavno ne zmorem ujeti v besede, ki so že obrabljene. Srčna hvala vsem, ki ste prispevali za naju z Najem, hvaležnost preveva vsako moje vlakno,« s solzami v očeh pripoveduje Maja, medtem ko se je Naj v čudoviti majčki z rdečim srcem nastavil fotografskemu aparatu.

Hiša prilagojena Najevim potrebam

Kot smo poročali, se je Maja s partnerjem razšla pred osmimi leti, ko so začeli na vrata trkati upniki. Zaradi poslovnih malverzacij se je njen partner znašel v osebnem stečajnem postopku, zato je mami in sinu grozilo, da bosta ostala brez doma. Hiša, ki je v lasti njenega partnerja, a on v njej ne živi, se je namreč znašla na dražbi, druga po vrsti – prva je bila neuspešna, saj se nanjo ni prijavil nihče – pa je potekala 22. aprila. Hiša je popolnoma prilagojena Najevim potrebam, selitev bi za njuno življenje zato pomenila pravo katastrofo. Edina možnost je bila, da Maja tudi sama sodeluje na dražbi, a je za to potrebovala najmanj 65.000 evrov, kolikor je bila izklicna cena.

Terapevtska družba živali

»Misel na to, da lahko izgubiva to spodbudno okolje za Najev razvoj, je nevzdržna. Stanovanje je povsem prilagojeno, vse je v enem nivoju, brez pragov in stopnic, vrata so dovolj široka, da lahko dostopa do vseh prostorov z invalidskim vozičkom, ima še terapevtsko kolo, stojko in hoduljo. V hiši je tudi talno gretje, saj je Naj veliko na tleh, v kopalnici pa je poleg kadi kabina za tuširanje. Imava tudi nekaj živali, konjev sicer zdaj ne več, so pa tu ovce, mucki in pes, ki Naju zelo veliko pomenijo in nanj delujejo terapevtsko,« je danes nadvse srečna in hvaležna, pred tremi tedni pa obupana razlagala Maja.

Ves ta čas je sicer tudi sama iskala primerno stanovanje, in ker ni našla nič ustreznega, se je obrnila na pristojni CSD. Tudi tam so ugotovili, da ji primernega stanovanja trenutno ne morejo priskrbeti.

Rada bi kupila samo hišo Maja Čuk na dražbi 22. aprila ni mogla sodelovati, pojasnjuje njena odvetnica, ki ni želela biti imenovana: »Zaradi želje, da bi bil celoten postopek izveden varno in transparentno, se je pred dražbo za pomoč obrnila name, da bi bil nakup na dražbi izveden pravilno in brez pravnih tveganj za njiju. Pojasnjeno ji je bilo, da glede na sklep sodišča in razpisne pogoje ni bil možen nakup le dela nepremičnin (stanovanjske hiše), ki so v stečajni masi, temveč celoten sklop vseh nepremičnin v stečajni masi, in tokrat le za del nepremičnin ne more oddati veljavne ponudbe. Zato na drugo javno dražbo kot kupec ni pristopila, kar je bila odgovorna odločitev, z namenom zaščite zbranih dobrodelnih sredstev, saj bi ji zapadla varščina. Druga javna dražba je bila končana brez prodaje, saj ponudba za nakup celotnega sklopa nepremičnin ni bila podana. V prihodnje se pričakuje ponovna dražba, za katero si zdaj prizadevamo, da bo omogočila primerne pogoje za nakup stanovanjske hiše za uresničitev dobrodelnega namena,« je zapisala odvetnica v sporočilu za javnost, ki ga je posredovalo Društvo Sožitje Sevnica.

Naj je v članku o sebi in svoji družini prepoznal Nino Kavšek in sebe. FOTO: Osebni arhiv

Najprej so tudi v društvu Sožitje menili, da bi jima poiskali drugo stanovanje. »Ko sem bila prvič pri njih doma, sem se na lastne oči prepričala, da mora Naj ostati tam. Vsaka velika sprememba, kot selitev nedvomno je, bi na 14-letnega dečka, ki obiskuje OŠ Ane Gale Sevnica, šolo za otroke s posebnimi potrebami, lahko vplivala zelo negativno, celo rušilno,« je povedala predsednica društva Sožitje.

Zbrana sredstva varno shranjena

»S pomočjo vseh, ki ste nesebično pomagali, smo naredili pomemben korak naprej k temu, da bi hiša, v kateri živita Naj in mamica Maja, lahko ostala njun varni dom. Zbrana sredstva za zdaj ostajajo varno shranjena pri sodelujočih organizacijah, višek, ki bi morebiti ostal po nakupu hiše in plačilu vseh ostalih stroškov v zvezi z nakupom, bo porabljen izključno za Naja – plačilo terapij, rehabilitacij, terapevtskih pripomočkov in vsega, kar Naj in mamica potrebujeta, da zaživita tako, kot si zaslužita. Mamica si želi tudi manjše obnove dvorišča, da bo dostop in gibanje pred hišo za Naja na invalidskem vozičku, še lažji,« je nadvse hvaležna Kavškova, ki priznava, da smo ji Slovenke in Slovenci vrnili zaupanje, da je dobrih ljudi še vedno veliko in da takrat, ko je to najbolj potrebno, znamo stopimo skupaj in pomagati.