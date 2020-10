Bralci: Kakšno dokazilo potrebujem? Lahko obiščem hčerko? (3/3)

Vprašanja lahko neposredno zastavite v vladnem klicnem centru na brezplačni telefonski številki 080 14 04, od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure.

Zaradi novih omejitev, ki so se zvrstili v zadnjih dneh, so nas bralci zasuli z vprašanji o njihovih vsakodnevnih življenjskih situacijah, s katerimi se soočajo ob novih ukrepih. Na njihova vprašanja so odgovorili z vladnega urada za komuniciranje, vprašanja in odgovore nanje pa bodo objavili v treh ločenih člankih.Zaščitna maska ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri prevozih z osebnimi vozili ni obvezna, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.Vprašanje smo posredovali na ministrstvo za zdravje, njihov odgovor pa še čakamo.Vprašanje za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Praktično usposabljanje z delom je dovoljeno v tistih panogah in pri delodajlcih, ki v času epidemije obratujejo, in kjer je to mogoče v sladu s priporočili NIJZ. Dijaki, ki so že na praktičnem usposabljanju z delom, ga še naprej izvajajo v skladu z navodili in ukrepi delodajalca. Enako velja za dijake, ki bi v tem času začeli z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom. Če delodajalec tega ne bo zagotavljal in sprejemal dijakov, se opravljanje praktičnega usposabljanja z delom preloži na kasnejši datum.Pogrebi in obiski pokopališč so dovoljeni v skupini do največ šest oseb ob upoštevanju priporočil NIJZ. Skupina več kot šest oseb je mogoča le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Za prehajanje iz domače statistične regije v drugo statistično regijo iz razloga vzdrževanja groba svojca, šteje izjema kot dostop do storitve za nujne primere, pri čemer je treba imeti ustrezno dokazilo (npr. položnico o plačilu najema groba ipd.).Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo, v navedenem primeru je mogoče uveljavljanje izjeme za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore. Ustrezno dokazilo je na primer izjava pomoči potrebne osebe, zdravstvena napotnica oz. odločba ZZZS za zdraviliško rehabilitacijo.Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno za posameznike z uveljavljanjem izjeme dostopa do zdravstvenih storitev z ustreznim dokazilom (naročilo na pregled). Pri prehajanju državne meje pa se upošteva iz katere administrativne enote Hrvaške prihajate. Zagreb je na oranžnem seznamu, zato osebe, ki prihajajo iz oranžnih administrativnih enot ali v njih prebivajo, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj začasno dovoljuje športno gibalno dejavnost in proces športne vadbe športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.Odlok, ki med drugim začasno določa uporabo zaščitnih mask, je izdan z namenom zmanjševanja tveganja okužbe in za čimbolj učinkovito zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in s tem za zaščito celotne populacije v Sloveniji. Maske so ključni ukrep za zajezitev virusa in pri nošenju mask gre poleg obveznih določil, ki jih je potrebno upoštevati, v veliki meri tudi za medsebojno odgovornost, odgovornost ljudi do sebe in do drugih, s skupnim ciljem, da čimprej in čimbolje zajezimo širjenje okužbe z virusom. Odlok predvideva tudi druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (ruta, šal ipd). V kolikor je pri sprehajanju na poti velika gostota ljudi, je potrebno upoštevati odlok o nošenju maske in upoštevati vsa priporočila NIJZ. Za vožnjo v avtomobilu, v katerem se peljejo osebe skupnega gospodinjstva oziroma so ožji družinski člani, maske niso obvezne.Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo, v obeh primerih pa je mogoče uveljavljanje izjeme za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov. Ustrezno dokazilo je na primer izjava za obisk bolne oz. pomoči potrebne osebe, kopija njegovega/njenega osebnega dokumenta.Vprašanje smo naslovili na ministrstvo za zdravje, njihov odgovor še čakamo.Izjema koriščenja turistične rezervacije velja zgolj za rezervacijo v domači regiji, prehajanje med regijami s turistični namenom je prepovedano. Odlok pa ne prepoveduje koriščenja rezervacije do izteka, zato je bivanje v turistični namestitvi izven matične regije mogoče koristiti do izteka rezervacije. Tujci z rezervacijo lahko pridejo, če izpolnjujejo pogoje za vstop v državo, ko pa so v kraju rezervacije, ne smejo zapuščati regije razen za vrnitev domov – tranzit. Vsem, ki se trenutno nahajajo v turističnih namestitvah, svetujemo, da ravnajo v skladu s priporočili NIJZ.Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom se nanaša na regije in ne na posamezne občine.Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (5. protikoronskem paketu pomoči) predvideva pomoč za samozaposlene in mikro podjetja, če jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019. Upravičenec je oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 13. 3. 2010 do uveljavitve zakona. Veljavnost ukrepov bo od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.Ministrstvo za obrambo odgovarja: Premična bolnišnica Role 2 je bila skupaj z mobilnim stacionarijem v kompleksu Vojašnice Edvarda Peperka postavljena v začetku marca letos ob prvem valu okužb s covid-19. Kapaciteta obsega skupno 140 postelj. V mobilnem stacionariju je zagotovljenih 40 postelj za težje in 80 postelj za nekoliko lažje bolnike, medtem ko je v premični bolnišnici Role 2 25 postelj. To je vojaška zdravstvena zmogljivost drugega nivoja in ne moremo govoriti o bolnici v polnem pomenu. Gre za kirurško zmogljivost, ki je namenjena predvsem primarni kirurgiji in kirurgiji omejevanja škode (Damage Controle Surgery).Namenjena je zdravstveni oskrbi pripadnikov Slovenske vojske (SV). Za delovanje v pogojih epidemije se lahko uporabi v omejenem obsegu, saj je tudi popolnjena pretežno s kadrom, ki je potreben za kirurško zmogljivost. Ta zmogljivost se lahko aktivira, ko je razglašena epidemija in ko pride do aktivacije Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije/pandemije nalezljive bolezni. SV svoje obveznosti iz načrta zagotavlja na osnovi zahteve poveljnika Civilne zaščite (CZ). Na podlagi predloga poveljnika CZ in ob soglasju ministra za obrambo, načelnik Generalštaba Slovenske vojske SV izda ukaz za aktiviranje določenih zmogljivosti SV.V Role 2 v stalni sestavi delujejo en diplomirani zdravstvenik, deset zdravstvenih tehnikov in štirje vojaški bolničarji. Ves ostali strokovni kader je iz sestave pogodbene rezerve, tako zdravniki, diplomirani zdravstveniki in medicinske sestre, zdravstveni tehniki, diplomirani inženirji radiologije, laboratorijski tehniki in drugi strokovni sodelavci. Strokovni kader za delovanje Role 2 lahko dobimo samo iz javnih zdravstvenih zavodov, ki so v večjem delu delodajalci naših pogodbenih rezervistov.Ne, razen z zdravstvenim priporočilom zdravnika.Prehajanje med regijami je dovoljeno le v nujnem primeru za posameznika z ustreznimi dokazili o lastništvu plovila in najemu priveza.Vprašanje smo naslovili na ministrstvo za zdravje. Njihov odgovor še pričakujemo.Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano: Večino testiranj na novi koronavirus v Sloveniji opravimo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano – NLZOH (z lokacijami laboratorijev v Mariboru, Celju, Kranju, Novem Mestu, Kopru, Ljubljani in Murski Soboti) ter v Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo - IMI (v Ljubljani). V manjšem obsegu trenutno testirajo tudi Klinika Golnik, SB Slovenj Gradec in SB Nova Gorica.Za en molekularni test se porabi različno časa, odvisno od metode. Od 45 minut do 4 ure - od sprejema in priprave vzorca, testiranja do rezultata. Tipi naprav so različni in tisti, ki en vzorec testirajo v 45 minutah, običajno ne analizirajo veliko vzorcev naenkrat. V večini primerov pa testiramo v skupinah oziroma serijah: hkrati se lahko testira tudi do 70 vzorcev hkrati. V tem primeru lahko dobimo po 4-5 urah rezultate za npr. 70 vzorcev.Če ponazorimo na primeru pralnega stroja: če operemo eno majico na roke in nam to vzame 15 minut, bo hitreje, kot če jo damo v pralni stroj na program, ki pere 60 minut. Če pa imamo 20 majic in jih damo skupaj v pralni stroj, ne bomo imeli po 15 minutah oprane nobene, po eni uri pa vseh dvajset.Vprašanja v zvezi z aplikacijo OstaniZdrav še pričakujemo.Posameznik je lahko nastanjen le na enem naslovu prebivanja (stalnem ali začasnem) in se ne sme seliti med obema prebivališčema. Za menjavo gum se lahko uveljavlja izjemo kot dostop do storitve za nujne primere.