Božičnice za upokojence? Toliko naj bi znašale

V predlogu pokojninske novele, ki jo pripravlja pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta, je predvidena božičnica za upokojence. Sprva naj bi znašala 150 evrov, sčasoma pa 250 evrov, vsi upokojenci pa bi prejeli enak znesek. Ukrep naj bi ublažil učinke novega načina usklajevanja pokojnin.

Po neuradnih informacijah se bo usklajevanje pokojnin od leta 2026 do 2030 izvajalo po modelu 50:50 – polovico glede na rast povprečne bruto plače in polovico glede na rast cen življenjskih potrebščin. Od leta 2031 dalje naj bi se delež rasti plač postopno zmanjševal, delež inflacije pa povečeval, dokler leta 2040 ne bi upoštevali le še 20 % rasti plač in 80 % inflacije.

Predlog predvideva tudi postopno zvišanje upokojitvene starosti od leta 2028, kot smo že poročali.

Vladna stran bo v kratkem pripravila osnutek dogovora, ki ga bodo obravnavali delodajalci in sindikati. Če bo dogovor potrjen, bo sledila javna razprava. Premier Robert Golob je zatrdil, da delovna doba ostaja 40 let, medtem ko sprememb pri prispevnih stopnjah ni predvidenih.

O morebitnih spremembah v dodatnem pokojninskem zavarovanju bodo odločali po končani javni obravnavi.