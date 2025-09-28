Božičnica da ali ne? To si Slovenci zares mislijo o predlogu vlade Roberta Goloba

Razprava o obvezni božičnici razdvaja politiko, delodajalce in javnost. Rezultati ankete, ki jo je za 24ur izvedel Inštitut Mediana, razkrivajo, kaj o tem menijo državljani.

Predvolilna poteza?

Polovica vprašanih verjame, da bo vladi uspelo uveljaviti obvezno božičnico, 40 odstotkov pa o tem dvomi. Desetina je ostala neodločenih. Kar 80 odstotkov vprašanih meni, da gre za predvolilno potezo vlade Roberta Goloba, manj kot petina pa ji to oporeka.

Skoraj 60 odstotkov vprašanih se strinja, da bi obvezna božičnica dodatno obremenila gospodarstvo, tretjina temu nasprotuje. Hkrati šest od desetih vprašanih meni, da je uvedba obvezne božičnice korak v pravo smer, 35 odstotkov pa je proti.

Le četrtina Slovencev je lani prejela božičnico

Med vsemi sodelujočimi v anketi je 24 odstotkov potrdilo, da so lani prejeli božičnico, kar 71 odstotkov pa je ni dobilo.

Med tistimi, ki so jo prejeli, je 29 odstotkov dobilo do 300 evrov, 18 odstotkov 300–600 evrov, 14 odstotkov 600–1000 evrov, največ – več kot 30 odstotkov – pa jih je prejelo nad 1000 evrov.