Praznični december se nezadržno približuje, z njim pa tudi tradicionalno osvetljevanje in okraševanje. Božične, novoletne in vse magične trenutke, ki spadajo zraven, simbolizira okrašeno drevesce. Toda ne le prazniki, vse bližje naj bi bila tudi energetska kriza. Kaj bo prinesla in kaj odnesla? Prinesla mrk in odnesla božičnega duha? V spomin na pokojno hčerko Marija in Ivan Hozjan iz Hotize sta lani že dvajsetič zapored okrasila dvorišče in svojo hišo s tisočerimi lučkami. V teh letih sta jih še vsako leto nekaj dodala, pa saj jih je bilo že več deset tisoč. Božično okraševanje se je pri nj...