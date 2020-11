Božične lučke - kaj takšnega še zagotovo niste videli!

Pika Božič je našla svoje poslanstvo: Uživam v tem, ko dobim sporočilo s slikico pozitivnega testa nosečnosti

Pevka in podjetnica Pika Božič se na slovenskih odrih že dolgo ne pojavlja več. Njena pot je popolnoma umaknjena od blišča in glamurja, a vendar se z veseljem spominja časov, ko je polnila dvorane. Kot pravi sama, je bilo to v časih, ki so bili za glasbenike veliko bolj prijazni. Ob omembi morebitne vrnitve na velike odre pa da jasno vedeti, kakšno je njeno stališče. Njeno poslanstvo