Božična pravljica vse do februarja (FOTO)

Grmovnice so zažarele v barvah.

Šestmesečno Julijo so lučke očarale.

Darko Bele

Na letošnjo peto decembrsko gala predstavo – prvih več sto tisoč led lučk je podjetnicapripeljala iz Hrvaške in z vodjem Mozirskega gajasklenila dolgoročno sodelovanje – so se v parku cvetja dobro pripravili. Kljub negotovosti zaradi epidemije oziroma omejevalnih ukrepov so gaj za jubilejno prireditev okrasili z rekordnimi, kar 1,600.000 lučkami, tu je na stotine okrašenih grmičev, dreves, osvetljenih in aranžiranih objektov.Krasijo jih bele označitvene svetlobne linije ter estetsko oblikovani liki. Izjemen je drevored Evropske unije, praznično osvetljena je kapelica sv. Valentina ter poudarjen leseni razgledni stolp, ki omogoča barvite poglede na vse strani razsvetljenega Mozirskega gaja. Da je vse tako, kot pričakujejo obiskovalci po izkušnjah iz prejšnjih štirih let, ko je Božično bajko obiskalo na desetine tisočev ljudi iz vse Slovenije, so poskrbeli zvesti sodelavci Ekološkega hortikulturnega društva Mozirski gaj. Za električno napeljavo je poskrbel, za oblikovanje in aranžiranjes sodelavci, da vse dobro deluje, pa vodja parka Darko Bele in njegov pomočnikVsaj mesec dni so potekale priprave, ko pa je prišel čas odprtja, so koronaukrepi dopustili le brezplačen ogled vsem domačinom oziroma občanom občine Mozirje. Nato je padla zapora med občinami in dvodnevno deževje pred božičem je odneslo še tiste ljudi, ki bi si ob upoštevanju vseh ukrepov ogledali božično pravljico. Darko Bele pravi:»Po poletni sezoni, ko smo imeli 50-odstotni obisk glede na prejšnja leta, smo bili organizatorji 5. Božične bajke pred dilemo, ali glede na zdravstveno krizo v državi in svetu narediti vse za decembrski spektakel ali ne. V gaju smo pripravili čudovito pravljico z rekordnimi 1,6 milijona lučkami. Kljub dovoljenju, da bi park kot tak lahko bil odprt že od začetka decembra, smo sklenili, naj ostane zaprt, dokler ni možen prehod med občinami. Smo pa domačinom na stežaj odprli vrata 13. decembra, ko si jih je razstavo brezplačno ogledalo okrog 2500. 24. in 25. decembra smo bili odprti med 16. in 20. uro, vendar si je tudi zaradi zelo slabega vremena in splošne klime naš svečano osvetljeni park v dveh dneh ogledal samo slab odstotek obiskovalcev glede na lanska praznična dneva. Prireditev je potekala brez vonja po kuhančku, brez stojnic, dobrih mož, pravljičnih bitij, bil je samo sprehod med lučkami, ki pa je bil po izjavah obiskovalcev navdušujoč. Zdaj si želimo, da bi pred novoletnimi prazniki spet odprli meje med občinami, mi pa bi storili vse, da bi zagotovili varen ogled in pravo doživetje za pričakovano, manjše število obiskovalcev.«Da v gaju vlada čarobno vzdušje, smo se prepričali minulo nedeljo, ko so nam pravljico odprli le za kratek fotoreportažni ogled. Vtis je, milo rečeno, pravo doživetje, razkošje intenzivnih barvitih linij, vzorcev, likov in prazničnih svetilk. Etnografski objekti so svetlobno orisani v temno srebrne silhuete, ob potoku skozi gaj, bajerju in jezeru pa odsevajo fantastični odsevi prelivajočih se barv. 40.000 obiskovalcev lanskega decembra in do 5. januarja letos pove, kaj si ljudje želijo videti, doživeti. Nekaj drugačnega, nekaj, kar jih vsaj za uro ali dve popelje iz sivine vsakodnevnih opravil, skrbi in rutine.Videti letos nove odseve, posneti drugačne like in se napolniti s svetlobno močjo božično-novoletnega prazničnega vzdušja, ki sta ga odnesla skrb za zdravje in bojazen, pa tudi žalovanje mnogih, ki so izgubili bližnje, je bil namen letošnjega truda upravljalcev Mozirskega gaja. Sklenili so, da bo bajka odprta tudi januarja in februarja 2021 v vseh dneh, ko bo možen prehod med občinami ali celo potovanje po vsej Sloveniji.