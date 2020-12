Božična darila – najboljših 5 božičnih daril do 30 evrov

Inovativnost ponudbe (na lestvici od 1 do 5) Ugodna ponudba (na lestvici od 1 do 5) Hitrost in cena dostave v Sloveniji (5 točk za brezplačno dostavo, 1 točka za dražje dostave) Zanesljivost trgovca (mnenja na Googlu, Bonitete.si itd.)

Pri iskanju najboljših petih božičnih daril smo upoštevali nekaj pravil:Po večdnevnem brskanju in primerjanju božičnih daril po spletu smo se odločili za teh pet:Ta božični okras prav gotovo nikogar ne bo pustil ravnodušnega. Z razlogom so o njem pisali celo v Cosmopolitanu in Playboyu, popolnoma je navdušil domače in tuje vplivneže, na Škotskem pa so Santa Balls so božični okraski, ki vsebujejo različne mamljive pijače in jih zato na svojo božično jelko obeša tudi Božiček. Ta je tudi postavil spletno stran LocoSantaBalls.com in na njej ponudil različne možnosti svojih »jajčk«.Ne glede na to, ali imate raje gin ali vodo – to je izdelek, ki letos ne sme manjkati na vaši božični jelki! Naročite ga s klikom na tole stran , kjer lahko tudi preverite, zakaj je vsako leto razprodan že pred decembrom in zakaj je toPohitite – trenutno v božični akciji za naročilo Loco Santa Balls prejmeteIz množice inovativnih izdelkov v vedno bolj popularni spletni trgovini Loco Shark smo izbrali najbolj inovativno mini božično darilce, ki bo zagotovo navdušilo tako vaše otroke kot vas – čarobno samorastočo jelko Čarobna jelka je majhno drevesce iz trajnostnih materialov, ki jo sestavite skupaj z otroki, nato pa jo zalijete s posebno čarobno tekočino, ki je priložena. Že po nekaj urah začne jelka poganjati, rasti in spreminjati barve kar pred vašimi očmi! Oglejte si priloženi posnetek:Navdušite svoje otroke in naročite čarobno jelko pri Loco Shark že danes – najdete jo na tem naslovu (klik) Težko kakšna lestvica najboljših in najbolj popularnih spletnih izdelkov mine brez omembe verjetno najbolj znane slovenske spletne trgovine Mimovrste. In tudi tokrat niso razočarali.Si želite zabavno in hkrati poučno božično drevo za vaše otroke , ki ga ne morejo prevrniti ali se z njim poškodovati? Loco Christmas tree je hkrati božično drevo in otroška igrača, ki jo vaši malčki lahko okrasijo kar sami!To otroško božično drevo je primerno za igro, izboljša pa tudi otrokovo zaznavanje barv, prepoznavanje vzorcev, spodbuja domišljijo in uporabo novega besednjaka.Zasnova dreveščka vam omogoča, da po želji nadenete in snamete okraske ter ga oblikujete po svojem okusu. Ta otroška božična jelka je tudi izjemno trpežna, lahka in debelejša od sorodnih igrač iz plastike, zato jo je težje raztrgati ali zaužiti.Otroško božično jelko smo izbrali za najboljše božično darilo leta 2020 za otroke med 1. in 5. letom starosti. Naročite jo na tej povezavi (klik) v spletni trgovini Mimovrste.Konec je zapravljanja nenormalnih zneskov za zaščitne maske , ki so zdaj skoraj povsod obvezne. Zaradi visokih cen je veliko ljudi isto masko nosilo tudi več dni in s tem še dodatno ogrožalo svoje zdravje. A zdaj končno to ni več potrebno – podjetje DTM Natura, d. o. o., ki se ukvarja s prodajo medicinskih pripomočkov, je ponudiloDrži, ne gre za klasično darilo kot v prejšnjih treh primerih. A mimo tako ugodne ponudbe ( preveri tukaj ) preprosto nismo mogli. Zaščitnih mask bodo zagotovo veseli vsi ljubitelji uporabnih daril in starejši (ki niso vajeni nakupov na spletu in takšne ponudbe ne bodo našli sami), lahko pa jih podarite tudi sebi in s tem nekaj naredite za svoje zdravje.V akcijski ponudbi jih lahko naročite v njihovi spletni trgovini (tukaj) ali prek e-pošteMalo za šalo, malo zares – pri nas trenutne omejitve že resno vplivajo na dober spanec. In bliža se december, mesec, v katerem tradicionalno premalo spimo in počivamo. Letos nam podočnjakov morda ne bo povzročilo popivanje kuhanega vina na stojnicah, ampak nezdrav način življenja, premalo gibanja in stres zaradi novih ukrepov.Problematični temni kolobarji pod očmi oziroma trdovratni podočnjaki nas vizualno močno postarajo, zaradi njih smo videni utrujeni in neprivlačni. Tega si prav gotovo ne želi nihče, zato se moramo z njimi pravočasno spoprijeti. PostQuam Roll’on je učinkovit nekirurški, brezinjekcijski in neboleč odstranjevalec podočnjakov. Učinkuje z antistresnim učinkom, namenjen pa je trdovratnim podočnjakom in temnim krogom okoli oči.Izdelek, ki so ga oglaševali kot enega od najboljših proti podočnjakom v večini slovenskih medijev, lahko zdaj po akcijski ceni naročite na spletni strani www.podocnjaki.si Prepričani smo, da boste med navedenimi petimi najboljšimi božičnimi darili našli vsaj enega, ki vas bo navdušil. Ne pozabite – samo od vas je odvisno, ali se bodo vaši otroci in vaši najbližji letošnjega decembra spomnili po božičnem vzdušju ali pa po omejitvah, karantenah in samoti! Potrudite se, da jim polepšate zadnji mesec tega čudnega in nenavadnega leta.Naročnik vsebine je DTM Natura.