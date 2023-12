Božičku za en dan 10.000 evrov donacije

Supernova se pridružuje Božičku za en dan, saj je prav čas pred prazniki idealen trenutek za širjenje radosti med tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Skupaj z Zavodom 364, ki so mu za projekt Božiček za en dan donirali 10.000 €, so poskrbeli, da bodo tudi otroci in starejši iz socialno ogroženih družin doživeli toplino praznične sezona in se veselili izbranih daril.

