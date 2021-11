Božičku pomagajo tudi gasilci

Humanitarno društvo Enostavno pomagam je že sedmo leto zapored zagnalo Božičkovo tovarno daril. Na tak način člani humanitarnega društva, ki mu predseduje Milan Ninić, s pomočjo dobrih ljudi obdarijo otroke iz socialno šibkejših družin iz širše celjske regije in jim tako pričarajo božično veselje. Letos se bo projekt ponovno izvajal na spletu, člani društva pa bodo tri vikende zapored prisotni tudi na infotočki v nakupovalnem središču Planet Tuš Celje.

»Odkar je Božičkova tovarna daril leta 2015 prvič odprla svoja vrata, je darilo pod božično jelko pričakalo več kot 4800 otrok, katerim skromne želje, ki so jih napisali Božičku, niso bile uslišane. S pomočjo Božičkovih pomočnikov smo jim dostavili mali čudež, zapakiran v darilo iz Božičkove tovarne daril. Verjetno nas večina ob besedi božič najprej pomisli na darila. Nekaj tako samoumevnega lahko nekomu pomeni nezmožnost, da bi svojemu otroku dal tisto, kar bi naj bilo bistvo božiča. Na žalost pa so se v času epidemije koronavirusa socialne in duševne stiske družin še povečale, predvsem najmlajši so deležni verbalnega in fizičnega nasilja. To nas izjemno žalosti, zato se nam je zdelo prav, da te akcije ne prekinemo. In tako bomo že sedmo, pravljično leto, skupaj z našimi prostovoljci in partnerji ter podporniki izvedli čudovit dobrodelni projekt Božičkova tovarna daril,« pove Ninić.

Njegov pomočnik pa lahko postane vsak, ki obišče spletno stran www.bozickovatovarna.si in tam poišče poštni predal otroka, ki ga želi obdariti.

Čar Božičkove tovarne daril je tudi osebna dostava daril na domači naslov. Pri tem jim vsako leto priskočijo na pomoč gasilci Poklicne gasilske enote Celje in prostovoljni gasilci okoliških gasilskih društev, pa tudi policisti Policijske uprave Celje. »Na božično jutro se vedno najbolj razveselimo, ko nas na obrazih otrok pričakajo solze in smeh. In tudi zato verjamem, da nam bo s skupnimi močmi dobrih ljudi uspelo otroke razveseliti tudi letos,« še pove Ninić. Vrednost donacije je od 20 do 40 evrov.

Prostovoljci bodo nato za vsakega otroka pripravili darilo, primerno njegovi starosti in v vrednosti prejete donacije, ki bo vsebovalo najmanj pet stvari: igračo ali družabno igro, nekaj sladkega, šolske potrebščine ali material za ustvarjanje, izdelek za osebno higieno in knjigo slovenskega avtorja. Ko bodo vsa darila pripravljena, jih bodo škrati prostovoljci dostavili otrokom do božičnega večera osebno na dom, da jih bodo lahko pričakala pod praznično okrašeno smrečico.