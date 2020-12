Božičkova darila so pripeljali s kočijo

Konjar, furman in rejec konj slovenske hladnokrvne pasme Trček iz Konjerejskega društva Barje FOTOGRAFIJE: Jaroslav Jankovič

Otroci še kako občutijo, da je nekaj narobe, da je nekaj drugače.

Konje je vodila 16-letna Alja, ena naših najboljših tekmovalk v vožnji vpreg.

Otroci Vrtca Galjevica v Četrtni skupnosti Rudnik, kjer v pet enot zahaja 457 otrok, so minuli četrtek doživeli prav posebno veselje. Božiček, eden od treh dobrih mož, jim je poslal darila kar s kočijo, ki sta jo vlekla strumna konjiča slovenske hladnokrvne pasme rejca in konjarjaiz Konjerejskega društva Barje.Da je bilo vse skupaj še bolj privlačno, je vajeti v rokah vseskozi držala njegova 16-letna vnukinja, ki je od mladih nog s konji in je že danes ena naših najboljših tekmovalk v vožnji vpreg.Predsednica Četrtne skupnosti Rudniknam je povedala, da vsako leto obdarujejo otroke Vrtca Galjevica in otroke prvih dveh razredov OŠ Oskarja Kovačiča. Običajno pred prazniki pripravijo veliko druženje v dvorani Krim. »Letos je seveda situacija zaradi pandemije specifična, zato smo se jih odločili obdariti drugače. In prišli na idejo, da bi v vrtec darila pripeljali s kočijo, kar je za malčke danes posebno doživetje,« pove Juvanc Šinkovčeva.Zaupala nam je, da so tudi letos igrače didaktične, se pravi ustvarjalne, da med igro razvijajo raznolike veščine in sposobnosti.Ravnateljica Vrtca Galjevicapa je poudarila, da je čas pandemije za vse poseben izziv, saj je potrebnih veliko prilagoditev pri izvedbi vzgojno-izobraževalnega programa. Decembra je bila v varstvu približno tretjina otrok. Pogosto se zgodi, da starši pripeljejo otroka samo za en dan v tednu.Na vprašanje, kako najmlajši občutijo vse težave pandemije, je odgovorila: »Pogrešajo prijatelje, druženje in skupno igro ter prehajanje med oddelki.«Zlasti pa je izpostavila, da jih je koronavirus še bolj razslojil.»Žal moram povedati, da občutimo vse večjo razliko med otroki iz nižjega socialnega statusa in preostalimi. Na vso moč se trudimo, da bi neprijetna občutja zmanjšali oziroma da razlike med njimi ne bi bile prepoznavne.«Ob teh besedah bi se morali kar malce zamisliti, saj smo očitno padli na izpitu o enakih možnostih za otroke.Zato še večja pohvala Četrtni skupnosti Rudnik, kočijažinji Alji, konjarju Trčku in predsednici Juvant Šinkočevi ter vsem vzgojiteljicam in preostalim sodelujočim, da so pripravili tako lep trenutek veselja s kočijo.