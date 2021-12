Božički na kolesih osrečili 800 otrok (FOTO)

»Kako je bilo? Tako dobro kot vsako leto! Zbrali smo se, nabrali smo dovolj daril, na pomoč smo priskočili tudi socialno ogroženim družinam,« je nekaj dni po veselju v Litiji in Šmartnem pri Litiji Roman Matoz, blagajnik Kolesarskega društva Litijski tempomat, kar pokal od dobre volje. Kako ne bi, ko pa je dobrodelnim kolesarjem spet uspel veliki met. Petič zapored, prvič leta 2018.

Začeli že konec poletja

»Pripravo na dogodek smo začeli konec poletja. Zbrati je treba darila, nagovoriti donatorje. Moram reči, da so precej darežljivi, da nam stojijo ob strani in tako pomagajo, da naredimo skupaj nekaj dobrega,« nadaljuje šef litijskih Božičkov. Veseli so, ker jim je uspelo povezati tudi dve občini: do zdaj so obdarovali otroke v Litiji, po novem tudi v Šmartnem pri Litiji, za nameček pa sta svoje pristavila tudi oba župana Franci Rokavec in Rajko Meserko.

»Ni lepšega, ko vidiš v otroških očeh nasmeh, tisto iskro, tisto veselje. Dobil je malenkost, a je tako srečen, ker je to dobil od Božička,« Roman ne skriva navdušenja. Praksa je taka, da se zbere okoli 15, 20 Božičkov, ki v treh urah naredijo dve osmici po Litiji, skupaj okoli 20 kilometrov. Letos so obdarili okoli 800 otrok. Roman je bil tisti, ki je dajal tempo in ton karavani. »Naloga glavnega Božička je, da usmerja svoje pomočnike, pa da vabi otroke, da pripeljejo svoje starše, brate in sestre,« pove Roman, ki se je znova izvrstno znašel v tej vlogi. »Pazili smo na vse, predvsem pa smo celoten dogodek izvedli v skladu s covidnimi protokoli. Sicer pa je z nami Božički tako: naj pada dež, toča, kar koli, mi pridemo, tudi covid-19 nas ni ustavil,« je Roman potrdil, da imajo Božički ob Savi neuklonljiv, močan in hraber karakter.

15 do 20 Božičkov je poganjalo pedale.

»Vožnjo smo sklenili v Šmartnem pred gostilno Pri Mačku, kjer imajo prijeten božični ambient. Nazdravili smo letu, potem pa že začeli kovati načrte za 2022,« še izvemo od Božičkov, ki nadaljujejo v svojem tempu. Ne nazadnje so Litijski tempomat. Pa še dobrodelni povrhu!