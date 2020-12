Božič letos vendarle bel

V zadnjih tridesetih letih bi lahko na prste ene roke prešteli zasnežene božiče. Povsem navadili smo se, da je ta največji krščanski družinski praznik zelen. Tudi voščilnice s snežnimi motivi, ki se jih spominjamo iz otroštva, so izginile.A tokrat bo vendarle morda drugače. Klimatologinja mag. Tanja Cegnar z Agencije RS za okolje nam je v pogovoru namignila, da bi lahko na božični dan padla kakšna snežinka. »A do takrat je še nekaj dni, vse je odvisno od tega, kaj se bo dogajalo na nebu dan in večer pred njim.« Vse manj belih praznikovZgodbe o časih, ko je bilo snega do kolen in so k polnočnici hodili z baklami, nam ...