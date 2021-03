Božansko komedijo pisal v Tolminu

Dante Alighieri ni bil le pesnik in utemeljitelj italijanskega knjižnega jezika, pač pa tudi politik, in sicer v času, ko so Firencam vladali črni in beli gvelfi. In ko so črni leta 1301 prevzeli oblast v mestu, so Danteju in preostalim belim priorjem sodili v odsotnosti. Obsodili so ga korupcije in političnega pokroviteljstva, mu odvzeli premoženje, sprva obsodili na smrt na grmadi, leta 1315 pa kazen spremenili v smrt z obglavljenjem. Moral je v izgnanstvo. Umrl je pred natančno 700 leti. FOTO: Intoscana/Alexander SmirnovDante se je zato selil iz enega mesta v drugo. O njegovem življenju v ...