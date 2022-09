Švarc Pipanova: Do 31. januarja odprava nezakonitih covidnih glob

Odločitve, sprejete na današnji seji vlade, sta predstavila minister za finance Klemen Boštjančič in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Minister za finance Klemen Boštjančič je po 14. redni seji spregovoril o rebalansu:

Minister za finance Klemen Boštjančič. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Vlada je potrdila predlog rebalansa državnega proračuna, ker je bil neuravnotežen. Na to so vplivali proti koronski okrepi, gre za več kot milijardo evrov. Živimo v času izjemne negotovosti in električne draginje. Pri sprejemanju novih ukrepov bomo delovali transparentno, zato smo jih natančno obrazložili. Vlada želi ohraniti razvojno naravnanost proračuna. Slovenija lahko porabi milijardo evrov iz evropskih sredstev, oblikovali pa smo visoko mejo odhodkov. Prihodki 12, 54 milijarde, kar je milijarda več kot lani. 14, 6 milijarde evra načrtujemo odhodkov za porabo evropskih sredstev, ki so nam na voljo. Nekateri resorji bodo z rebalansom dobili več, drugi manj. Rad bi se zahvalil vsem kolegom ministrom za uskladitev tako kočljivega dokumenta, kot je rebalans. Načrtovanje je bilo transparentno, kar je bilo očitano prejšnji vladi. Prejšnja vlada rebalansa sploh ni sprejela, lani jeseni je izdala le odlok. Obrazložitev rebalansa je predstavljena na 40-ih straneh, zato je naš rebalans transparenten. Boj z energetsko draginjo je najpomembnejši sedaj, saj vlada ogromna negotovost. Slovenija je na tem področju izjemno aktivna. V petek bo izjemno zasedanje ministrov za energetiko, takrat bo zasedanje tudi finančnih ministrov, kako na evropskem nivoju zajeziti cene, Slovenija bo zelo aktivna na evropskem parketu v naslednjih tednih.«

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je spregovorila o kršitvah proti covidnih ukrepov:

»Vlada se je na današnji seji seznanila z ugotovitvami s kršitvami proti covidnih ukrepih. Cilj analize bo pripraviti ustrezne normativne kršitve, da ustavimo tiste postopke in ustavimo globe, ki so bile izrečene zaradi Zakona o nalezljivih boleznih in Zakona o javnih zbiranjih. Pristojni ministrstvi morata do 31. januarja pripraviti podlage za odpravo nezakonitih zaračunanih glob zaradi kršenja covidnih pravil. Več kot 80 odstotkov jih je izdala policija, vseh izdanih je bilo 62.000 prekrškovnih postopkov in izrečenih glob. Vse neskladne z ustavo bomo skušali na podlagi meril ustaviti. Več bo znano konec januarja. Prosimo za potrpežljivost, saj je problem izjemno kompleksen kot tudi njegovo reševanje.«