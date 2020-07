Boštjan velja za mrtvega, groba pa nima

Na spletni strani slovenske policije je v rubriki Pogrešane osebe še vedno objavljen podatek o pogrešanju Boštjana Malnarja, od njegovega skrivnostnega izginotja je pred tednom dni minilo šest let. Očitno pa so njegovi najbližji obupali nad tem, da ga bodo še kdaj videli živega.V uradnem listu je bil namreč objavljen oklic okrajnega sodišča v Kočevju: »Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega Malnarja Boštjana, rojenega maja 1978, za mrtvega. Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču. Rok za ...