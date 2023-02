V ekipi Boštjana Poklukarja tudi znana svetlolaska. Razkrivamo, katera

»Najprej bi se želel zahvaliti ministrici Sanji Ajnović Hojnik, ki je v funkciji ministrice za notranje zadeve opravila res veliko delo v teh dveh mesecih. Dejansko prevzemam ministrstvo v dobri kondiciji,« je dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Navdušen je, kako je vodila hkrati dve ministrstvi, zato je dejal: »Poleg tega je ministrica tudi ženska in tukaj se pozna tudi malo ženske roke, da se več zmore kot mi moški kolegi, ki včasih za kakšno stvar malo pojamramo. Tudi ob tej priliki se vam, ministrica, zahvaljujem.«

Tina Heferle, nekdaj LMŠ, bo postala državna sekretarka na MNZ. FOTO: Matija Sušnik

Poklukar je že vodil ministrstvo za notranje zadeve in je dejal, da to kar se je zadnji dve leti dogajalo s Policijo, ni najbolj slaven del slovenske Policije. »Moje politične zaveze ste slišali že v državnem zboru: boj s korupcijo, upravljanje migracij, depolitizacija policije, profesionalizacije in modernizacija policije. Čaka nas obsežen zakonodajni postopek noveliranje zakona o organiziranosti in delu policije kot zakona o nalogah in pooblastilih policije, dve resoluciji, ki ju je treba pripraviti.«

Ponudil je roko nevladnimi organizacijam, da podajo predloge glede migracijske strategije, njegova vrata so odprta tudi obema policijskima sindikatoma. »Verjamem, da je karirerni sistem tisto, kar nam bo tokrat uspelo narediti,« je dejal.

Poklukar je vladi predlagal, da za državno sekretarko imenuje Tino Heferle, ostalo ekipo pa bo predstavil v prihodnjih dneh.