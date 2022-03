Boste že zamenjali gume? Pozor, to morate upoštevati

Od danes dalje zimska oprema na motornih vozilih ni več obvezna. Zimske pnevmatike na avtomobilu torej že lahko zamenjate za letne. Toda na AMZS voznikom priporočajo, naj z menjavo ne hitijo in naj se raje kot po koledarju ravnajo po aktualnih vremenskih in voznih razmerah, saj nas lahko tudi spomladi preseneti sneg.

Zakon določa, da so zimske pnevmatike obvezne do 15. marca, v primeru zimskih razmer pa tudi po tem datumu. Na AMZS pozivajo voznike, ki se bodo za menjavo odločili že v teh dneh, naj ob poslabšanju vremena ravnajo odgovorno in se z letnimi pnevmatikami ne odpravijo na zasneženo ali poledenelo cesto.

Menjava smiselna tudi zaradi manjše porabe goriva

Zimske pnevmatike je treba zamenjati za letne, saj so te narejene iz čvrstejše gumene zmesi in imajo bolj toge gumene bloke, zato pri višjih temperaturah ponujajo boljši oprijem kot zimske. Te se splača zamenjati takoj, ko je to smiselno, tudi zaradi manjšega kotalnega upora in posledično manjše porabe goriva.

AMZS inštruktor varne vožnje Brane Legan, ki ga v sporočilu za javnost povzema AMZS, ob tem izpostavlja, da je treba pozorno spremljati vremenske pogoje in temperature, ki vplivajo na vozne razmere: »Pri temperaturah od 0 do 7 stopinj Celzija svoje delo učinkoviteje opravijo zimske pnevmatike, pri okoli 7 stopinjah so si kar enakovredne, pri višjih temperaturah pa so letne pnevmatike učinkovitejše.« Dodaja še, da se lahko ti različni vremenski pogoji zgodijo v enem dnevu saj se temperature čez dan izrazito spreminjajo, tudi do 10 ali več stopinj Celzija.

Svetuje tudi, naj vozniki pozornost namenijo globini profila v dezenu in ustreznemu tlaku v pnevmatikah: »Neustrezen profil močno poslabša oprijem, ob zavijanju pnevmatike zelo hitro zdrsnejo, zavorna pot pa se močno podaljša.« Voznike opozarja še na ostanke soljenja, posipanja in druge umazanije, ki nastanejo ob taljenju snega ter udorne jame, ki še dodatno poslabšajo vozne pogoje.

Menjava naj bo odvisna od okolja

Menjava gum je odvisna tudi od okolja oziroma območja najpogostejših voženj. V gorskih, hribovitih in višje ležečih predelih je tudi v spomladanskih mesecih treba pričakovati slabše, vsaj začasne zimske razmere, v nižinah in v priobalnem območju pa skorajda ne, še dodaja Legan.