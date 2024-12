Boste šli ta vikend v gore? Previdno! Razmere so zahtevne

V visokogorju je zaradi napihanega snega nevarnost zmerna, druge stopnje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Predvsem so nevarna pobočja nad gozdno mejo, zlasti grape, kjer je močan severni veter napihal sneg. Manjši kložasti plazovi se lahko sprožijo že pod manjšo obremenitvijo. V visokogorju so območja poledenela, zato je nevarnost zdrsa. Razmere so zahtevne.

V gorah je bilo sončno in mrzlo vreme. Zrak je bil suh, veter je oslabel. Sneg je ostal suh in mehak. Višina snežne odeje je zaradi vetrovnega vremena v preteklih dneh zelo neizenačena. Na bolj izpostavljenih legah je sneg skoraj povsem spihan, v zatišnih legah pa je sneg napihan. Vetru izpostavljene lege so ponekod poledenele in snega je malo.

Krepil se bo temperaturni obrat

Danes in v naslednjih dneh bo suho, precej jasno vreme. V soboto bo nekaj več koprenaste oblačnosti. Veter bo šibak in ne bo več prenašal snega. Krepil se bo temperaturni obrat.

Kljub razmeroma toplemu vremenu v gorah bo zaradi nizke relativne vlage sneg ostal suh in mehak, le na prisojnih pobočjih v sredogorju bo lahko nastajala tanka skorja, ker se bo na površini sneg čez dan malce ojužil in ponoči pomrznil. Snega je razmeroma malo. Izogibati se bo treba večjih napihanih območij, kjer se lahko sproži manjši kložast plaz, ki lahko povzroči padec ali zdrs.