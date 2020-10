Bosta ministra morala iti? Oglasil se je Janez Janša

V Sloveniji v zadnjih dneh vre zaradi dejanj dveh ministrov vlade. Minister za zunanje zadeveje bil potrjeno pozitiven na koronavirus, preden je dobil rezultat, pa je nekaj časa namesto v samoizolaciji, tako poročajo mediji, preživel v Narodni galeriji, kjer se je srečal z direktorico galerije. Ta je zdaj v samoizolaciji. Drugi minister, ki je bil na tnalu, je minister za javno upravo. Tudi ta po poročanju medijev na rezultat ni čakal v samoizolaciji, ampak kar v kozmetičnem salonu. Njemu očitajo še, da ni spoštoval ukrepa o številu ljudi, ki se lahko v takšnih prostorih zadržujejo.Danes se je glede tega oglasil predsednik vlade. »Z obema ministroma sem govoril. Od nobenega ne zahtevam odstopa,« je neposredno odgovoril. Dodal je, da delajo 24 ur na dan in da vsi delamo napake: »Še posebej, ker vsak minister opravlja dvojno delo. Stresno. Brez dodatkov. Te si izplačujejo tisti, ki brez mask na obrazu iz polnega studia kritizirajo nekoga brez.«Nenošnje maske, ko je bil na bencinski črpalki in bi jo moral imeti nameščeno čez nos in usta, ni komentiral. Smo pa zato na vladni urad za komuniciranje vprašali, ali vlada razmišlja o razrešitvi prvega moža Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »Obveščamo vas, da vlada o tem ni razpravljala,« so bili kratki.Poleg tega jasnega zapisa, je danes enega ostrega namenil tudi predsednici stranke SD Tanji Fajon. Kaj je napisal, preberite na povezavi