REKORDEN OBISK

Bosonogi pohod na Čatežu: blato, drevesa in zvon želja

Že 11. pohod na Sv. Vid posnela korejska TV-ekipa. Letos najštevilnejša sedemčlanska družina iz Prekmurja.
Fotografija: Po poti do vrha Sv. Vida FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv
Po poti do vrha Sv. Vida FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

mojca-marot
Mojca Marot
15.09.2025 ob 11:10
mojca-marot
Mojca Marot
15.09.2025 ob 11:10

Udeleženci letošnjega tradicionalnega bosonogega pohoda so se zbrali na parkirišču na Čatežu ob Savi in se odpravili do Foto Ivanška v Krški vasi, od koder so tretje leto zapovrstjo začeli pohod. »Lokacijo starta smo nekoliko spremenili zato, ker imajo pohodniki tu možnost parkirati,« razloži pobudnik, glasbenik in prvo ime vsakoletnega pohoda Lojze Ogorevc, ki je tudi zagovornik bosonoge hoje. In tisti, ki vsem pohodnikom okoli zapestja najprej zaveže naravne vrvice, nato pa jim z vajami pomaga ogreti stopala, ki jih namaže z oljem čebelarja.

78 LET

je štel najstarejši pohodnik.

Po nekaj besedah o bosonogi in pravilni hoji so krenili v gozd in se po poti, ki jo je Ogorevc prej temeljito očistil in pripravil, podali na tri kilometre in 300 metrov dolg izziv do cerkvice sv. Vida. Brez pesmi seveda ne gre, besedilo njegove avtorske pesmi Bosih nog naokrog se morajo med pohodom do vrha naučiti vsi, da potem lepo zazveni iz vseh grl. »Med pohodom okušamo surove koprive v naravi, stopala dobijo terapijo v blatu in vodi, objemamo tudi drevesa, kar pohodniki sprejemajo z velikim odobravanjem,« nam pove Ogorevc.

Lojze Ogorevc je dan pred pohodom uredil 3,3 kilometra dolgo pot.
Lojze Ogorevc je dan pred pohodom uredil 3,3 kilometra dolgo pot.

Pozvonili na zvon želja

Ko so prispeli do vrha, do cerkvice sv. Vida, so na bukovo drevo zavezali zapestnice, ki so jih prejeli, v zahvalo za uspešno prehojeno bosonogo pot. Nato so pri cerkvici pozvonili na zvon želja in si zaželeli kaj lepega. »Letos sem vse pohodnike nagradil za pogum, sam pa sem od njih dobil surove koprive iz narave, ki sem jih pred vsemi pojedel,« nam je zaupal Ogorevc, ki je na vrhu vzel v roke, kot je že običaj, svojo harmoniko in zaigral ob kitaristu Simonu Ceglarju ter pozavnistu Lucijanu Cetinu. Najprej bosonogo vižo in nato še nekaj planinskih pesmi, ki jih znajo peti vse. Kakopak so se ob polkah vsi bosonogi tudi zavrteli.

»Letos sem vse pohodnike nagradil za pogum, sam pa sem od njih dobil surove koprive iz narave.«

Televizijski ekipi iz Koreje je podaril palice, ki jih je naredil sam.
Televizijski ekipi iz Koreje je podaril palice, ki jih je naredil sam.

Za vodo in za to, da so pri cerkvici že čakali inštrumenti, je letos poskrbel Brežičan Slavko Cizelj. Tako kot pred startom so se bosonogi pohodniki z ustrezno telovadbo in ogrevanjem pripravili tudi za spust nazaj v dolino, kjer jih je s sladoledom pogostila slaščičarna Džabir. Zanimivo je, da je letošnji pohod posnela televizijska ekipa iz Koreje, ki je bila nad videnim in doživetim navdušena, med pohodniki pa so bili tudi letos trije zdravniki, in sicer Zdenka Marinček, Tanja Šubic in Milan Matič, tako so bili vsi v varnih rokah.

Med pohodom okušajo surove koprive v naravi, stopala dobijo terapijo v blatu in vodi, objemajo tudi drevesa.

Lojze z vnukinjo Irenco, ki je bila najmlajša pohodnica, in članom korejske TV-ekipe
Lojze z vnukinjo Irenco, ki je bila najmlajša pohodnica, in članom korejske TV-ekipe

Najstarejši pohodnik je štel 78 let, najmlajša še ni dopolnila štiri leta, najbolj številna pa je bila sedemčlanska družina Lukan iz Kuzme v Prekmurju. Ogorevc je vsem podelil še posebne nagrade. Nagrado je prejel tudi tisti, ki je imel nedavno rojstni dan, in vsi tisti, ki so se udeležili vseh dozdajšnjih pohodov. »Televizijski ekipi iz Koreje pa sem podaril palice iz leskovine, ki sem jih naredil sam in so namenjene prav bosonogi hoji, ki je odlična za krepitev imunskega sistema. Z njo dobimo tudi energijo, zato je brez dvoma zdrava naravna terapija, ki je ne premore nobena medicina,« vesel sklene Lojze Ogorevc in seveda že zdaj povabi vse na bosonogi pohod prihodnje leto.

Na vrhu zapojejo in se zavrtijo.
Na vrhu zapojejo in se zavrtijo.

