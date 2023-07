Bosonogi na Orle: Lojze pred začetkom pohodnikom zmasiral stopala

Znani brežiški glasbenik Lojze Ogorevc, harmonikar in pevec, znan po svojem zdravem življenjskem slogu, ki se vsak dan odpravi po energijski poti iz Brežic na Sv. Vid, hrib nad Čatežem ob Savi, se je po nekaj letih organizacije bosonogih pohodov na omenjeno točko odločil za spremembo. Letos se bosonogi pohodniki niso pripeljali v Brežice, od koder so se vsako leto podali do Sv. Vida, temveč so se zbrali v središču Slovenije in naše prestolnice – v Ljubljani.

Niti v gozdu jim ni bilo pretežko.

Palica za izbrance

Od tam so se odpravili na Orle, priljubljeno pohodniško točko, ki je dolga štiri kilometre v eno smer, kar je skoraj identična dolžina poti kot do Sv. Vida. Tudi letos se je bosonogega pohoda udeležila velika množica pohodnikov iz vse Slovenije. Med njimi je bila Ogorevčeva dve leti in pol stara vnukinja Irenca, ki tudi že dodobra obvlada bosonogo hojo.

Dve leti in pol stara vnukinja Irenca

Lojze Ogorevc se je na letošnji pohod spet zelo skrbno pripravil in že spomladi izdelal lesene palice, ki jih je na dan pohoda podaril vsem, ki so ta dan praznovali rojstni dan. Nagradil je tudi najmlajšega, komaj štiriletnega pohodnika ter najstarejšega, ki si je že nadel 80. križ. Prav tako je obdaril najbolj številno družino. Čisto vsem pohodnikom je pred pohodom stopala namazal s posebno »žaubo«, kot ji reče in ki jo sam pripravi.

»Gre za mešanico olja enega od naših čebelarjev z gozdnimi peškami, črno kumino in konopljo, ki pospeši prekrvavitev in zmanjša občutljivost stopal. Ljudje imajo namreč različno občutljiva stopala. Eni bolj, drugi manj,« razloži Ogorevc, od nekdaj velik zagovornik bosonoge hoje, ki mu je za to vrsto rekreacije v nekaj letih uspelo navdušiti številne mlade in stare. »Vsak tak pohod je koristen in to priporočam vsakemu, da naredi nekaj za svoje zdravje,« še pravi znani brežiški glasbenik.

Nagrada za vse

Seveda so bili udeleženci tudi pred letošnjim pohodom deležni posebnih ogrevalnih vaj za stopala. Na vrhu Orl so bili nagrajeni čisto vsi, zanje je darilca prispeval Medex. »Na vrhu je gostilnica Orle, ki je brezplačno pogostila vse pohodnike,« še pravi Lojze Ogorevc, ki tudi letos ni odšel na pot brez svoje harmonike, ob kateri so številni zapeli planinske pesmi. »Prav tako smo se ogreli z vajami pred spustom v dolino. A dejansko sem zelo vesel, ker je tudi letošnji bosonogi pohod minil brez kakšnih težav. Vsi smo se torej z Orl vrnili brez poškodb, bogatejši za novo izkušnjo, predvsem pa smo vsi nekaj naredili za boljše zdravje. Namen tega mojega projekta je dobiti oziroma občutiti pristen stik z naravo prek stopal. To lahko storimo le, če smo bosi. Najbolj pa sem vesel, da so številni pohodniki obljubili, da se vnovič srečamo na naslednjem pohodu,« je sklenil vtise Lojze Ogorevc.

Lesene palice za pohodnike je pripravil že spomladi.