Bošnjaška kulturna zveza napadla Hojsa, ta se čudi, ker niso obsodili »primitivnega Avdićevega početja«

Kot smo že poročali, se je Bošnjaška kulturna zveza Slovenije (BKZS) obregnila ob sovražni govor Aleša Hojsa (SDS) in medijski pogrom nad radijskim voditeljem Denisom Avdićem. Tako so ostro protestirali zaradi Hojsovega zapisa na omrežju X, v katerem je Avdića označil za »primitivca« in mu predlagal vrnitev »v rodne kraje«.

Hojs je pričakoval nekaj povsem drugega

Zdaj se je glede njihovega protesta oglasil Hojs. Tako je zapisal, da je pričakoval, »da bo bošnjaška kulturna zveza obsodila primitivno Avdićevo početje v primeru samomora ravnatelja in stiske Andreja. Pa se je odzvala na moj predlog, da je morda čas,da se vrne v rodne kraje in tukaj konča nizkotno prostaštvo, ki ga izvaja.«